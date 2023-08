Lucho SSJ: "Volver al barrio es lo más satisfactorio porque veo a los pibes"

Acerca de su primera participación en una batalla de freestyle, recuerda que "la primera competencia fue una experiencia fallida porque me anoté y me quedé esperando a que me llamen. Pasó la primera ronda y nada, fui a preguntar y me dijeron ´Nos olvidamos de anotarte´. Encima yo estaba re nervioso, pensando ´¡Uf! Ya me toca, me van a dar la última batalla´ pero no pasó. Me volví re triste a mi casa, pero acá estamos. Todo fue aprendizaje porque la segunda vez que intenté sí se me dio. Yo era chiquitito y tiré unas barras potentes. La gente empezó a festejar y le mandé para adelante. Nunca más frené" .

Como suele suceder en el caso de estos jóvenes talentos, el visto bueno de la familia es fundamental para poder pasar horas y horas compitiendo en las plazas y puliendo sus rimas. "Mi mamá al principio no entendía mucho pero cuando me vio rapeando en los videos ante toda esa gente entendió un poco más. De ahí en adelante se súper interesó y me apoyó, empezó a venir a todas las competencias. Cuando me bardeaban era un tema porque mi mamá es re loca, no le gusta que le digan nada ¿Viste? Pero bueno, las mamás de todos los otros raperos se la bancaron así que ella se la tuvo que bancar también. Gracias al trabajo, a la música, a la movida urbana y al rap pude darle ayuda económica a mi mamá, que sé que lo necesita en la casa. Me satisface saber que haciendo algo que me gusta pueda darle una mano y aportar a mi familia. Yo se lo doy con todo el amor y todo el cariño. Sé todas las cosas que me dio y ahora le quiero dar todo".

Cuando le preguntamos sobre su sentimiento por el país, es determinante: "A mí me encanta Argentina. Obvio, me gusta conocer otros países porque viniendo del barrio es un flash estar ahí, hacerme amigos... Pero, siempre volver al barrio es lo más satisfactorio porque los veo a los pibes, estoy con los mismos de siempre y a mí me hace muy bien eso. También fue con ellos con los que empecé a rapear. Cuando comencé a tirar mis primeras rimas Agustín, mi mejor amigo de toda la vida, arrancó a tirarme ritmos con la boca, capaz que jodiendo, pero él fue aprendiendo conmigo. Aunque tenga mis amigos en el ambiente de la industria, con los que me rodeo las 24 horas son ellos. Por otro lado, hay falsedades en este género y en cualquier otro donde haya tanto alcance al público, por eso yo elijo estar con los de siempre".

El domingo 20 de agosto, el artista se presentará en un show en Vorterix que promete trap y música explosiva junto a MC Buzzz, rapero brasileño. "Tengo muchas ganas de estar con la gente y hacer un show. Estoy ansioso por encontrarme con todos mis fanáticos. Para el resto de fans les aviso que estamos pensando hacer una girita por muchos lugares del país y a nivel internacional seguro vayamos para México, para España y veremos a dónde más".