Lucca Bardelli, el exnovio de Juli Poggio, filtró una foto subida de tono, pero la borró al instante

El influencer decidió subir una foto a una historia de Instagram y etiquetar a su amigo, la foto era un chiste interno entre ellos. Pero como no habían salido a dar su opinión, la palabra de Poggio era la más esperada.

"Estoy viendo mucho algo en el chat. No sé si ya lo vieron… sobre una foto", introdujeron en el stream Fuera de joda que integran los participantes más destacados del programa. “Ya la vi, sin comentarios al respecto estoy”, aseguró ella.

Lucca Captura de pantalla

Pero quien opinó sin tapujos fue la Tora: “En realidad lo está haciendo para esto, que hablemos de él porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes".

"Bueno, lo dejamos ahí, no vamos a hablar más del tema y lo digo para que ya no me lo pongan más", concluyó Julieta. Pero quien salió a atar nuevamente fue Bardelli, quien acusó a la Tora por estar “hater” siendo ella la que más se queja. ¿Responderá?