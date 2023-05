Los mejores looks de los Premios Carlos Gardel

premios gardel Camila Alonso Suárez

"Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir porque no me esperaba esto a mis 21 años", indicó Trueno, quien se perfilaba como el favorito al ser el artista más nominado.

Además del Gardel de Oro, el joven cantante también se adjudicó los premios por Mejor álbum de música urbana, con Bien o mal; y por Mejor grabación del año, con Argentina, canción que cantó junto con Nathy Peluso.

El evento contó con la conducción de Iván de Pineda y acudieron artistas nacionales que obtuvieron un reconocimiento por su labor musical en 48 rubros distintos.

Todos los ganadores de los premios Gardel 2023