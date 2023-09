Loly Antoniale mostró una nueva forma de lucir la microbikini que es furor para el verano

Loly Antoniale sorprendió a sus seguidores con una microbikini que marca tendencia en la temporada . La influencer publicó en sus redes sociales un álbum de fotos vistiendo un traje de baño con un look muy particular. Eligió para una tarde de sol combinar esta prenda con un pareo con toques de Barbiecore y estampados .

De esta manera se sumó a la combinación de microbikini y pareo tonos de Barbiecore y estampado floral, una de las tendencias protagonistas de esta temporada. En la foto se la pudo ver vistiendo un conjunto con un corpiño estilo corset lleno de flores de colores junto a un pareo rosa sobre su bombacha colaless.

Loly Antoniale microbikini Instagram

La publicación reunió miles de “me gusta” y comentarios por parte de sus fans que elogiaron su look y estilo, además de resaltar el lugar en donde se sacó las fotos. La influencer continúa marcando tendencia y se suma definitivamente a esta nueva moda que sin duda será protagonista en la próxima temporada.

Loly Antoniale microbikini Instagram

Lola Índigo sorprendió a todos con su color de pelo y combinando una microbikini violeta metalizada ideal para el verano

Lola Índigo se fotografió en una ducha y se mostró vistiendo una particular microbikini. La cantante, de gran presente, sorprendió a sus seguidores con las fotos en traje de baño que subió a su perfil de Instagram. Sus temas se encuentran en los principales rankings y sus shows suelen tener las entradas agotadas, por esa razón decidió tomarse unas vacaciones para descansar de este agitado año que la tiene entre las principales referencias musicales.

La artista, quien además también construyó su referencia en torno a rutinas de alimentación y de ejercicio, se mostró posando en el baño de un yate con un conjunto color púrpura con molde triangular, una de las tendencias de la temporada. Para la parte inferior optó por una bombacha ultracavada de tiro alto. Este conjunto dejó al descubierto gran parte de sus tatuajes, además de mostrar el pelo suelto colorido con raya al medio.

Lola indigo microbikini Instagram

"He necesitado encontrar el amor propio, porque buscar la aceptación de los demás, nunca me acercó ni un poquito a la felicidad", escribió la artista en el texto de la publicación. En este posteo reunió en pocas horas miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el presente musical que la ubica en una de las cantantes más importantes de la región.