Lizy Tagliani volvió a hablar sobre la denuncia de Viviana Canosa: "Se abrió una herida muy grande en mi vida"

La conductora Lizy Tagliani volvió a hablar respecto a la denuncia que le realizó Viviana Canosa y de la acusación de robo, alcohol y menores. “ Se me abrió una herida muy grande en mi vida. Se tiene que reparar todo el daño que me han hecho”, indicó y aseguró que está a disposición de la Justicia.

Consideró que no quedarán impunes quienes la relacionan con un concepto aberrante como la pedofilia. “Que mi nombre o mi foto queden pegados con esos temas, no lo voy a permitir”, sumó a la salida de su programa Arriba Bebé en Pop 101.5.

Lizy Tagliani Redes sociales

“No se puede seguir, no se puede vivir así. No me puedo despertar un día y enterarme de todas estas atrocidades. Siempre estuve tranquila, muy triste, muy nerviosa”, aseguró y reafirmó su postura de inocencia. “No se puede manchar el nombre de una persona porque sí”, sumó.

“Cuando hablan de mi mamá, prefiero ni opinar. Yo no tengo miedo de perder ningún trabajo, hasta que no salga la verdad no tengo miedo de nada. Nunca estuve con un menor de edad. No estoy en ninguna lista de trata. Nunca tomé drogas”, repitió.