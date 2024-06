Lionel Messi reveló cuál era su novela argentina favorita: "Me la grababan para que la vea en Barcelona"

El futbolista de la Selección argentina contó que es fanático de mirar ficciones nacionales, se animó a nombrar algunas y también contó que, como no las emitían en España, le enviaban los capítulos.

El futbolista Lionel Messi ya contó en más de una ocasión que suele ver series y películas con Antonela Roccuzzo, pero lo que nunca había contado es que fue fanático de las ficciones argentinas, pero como no las emitían en España, pedía que se las graben para verlas. ¿Cuál era su preferida?

Hace algunos meses reveló que “Game of Thrones” fue la serie que más le gustó ver y que la vio más de una vez. Siempre en compañía de su pareja y madre de sus hijos. También admitieron que les encanta Harry Potter, de hecho, tienen decoraciones sobre la película en la casa.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Redes sociales

En el stream del sobrino Tomás Messi reveló cosas que no había contado antes. Una de las panelistas le preguntó sobre novelas o dibujos que veía de chico: “Miraba mucho ‘Cebollitas’, ‘Chiquititas’. Los dibujitos mucho no me gustaban".

Y luego agregó: Me gusta ‘Valientes’, ‘Campeones’, ‘Son de Amores’ y ‘Game of Thrones’”, contó en el streaming de su sobrino. Reveló que la novela de Luciano Castro y Julieta Díaz no la daban en España, entonces pedía que se la graben y se la mandaban a Barcelona.

Una de las parejas más queridas es la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, pero poco se sabe de su intimidad porque ambos tienen una personalidad muy reservada. Sin embargo, el futbolista decidió contar cómo inició su vínculo amoroso y sorprendió con una confesión.

Lionel Messi Antonela Roccuzzo Año Nuevo 2024 Instagram @leomessi

El capitán de la Selección argentina contó que se conocían desde chicos porque ella era prima de Lucas, uno amigo de él con quien hizo las inferiores en Newell’s: “Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba 'amigovios'. Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto”.

Pero finalmente se decidieron estar juntos: "Hasta que a los 16 ó 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios".