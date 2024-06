El capitán de la Selección argentina contó que se conocían desde chicos porque ella era prima de Lucas, uno amigo de él con quien hizo las inferiores en Newell’s: “Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos . Siempre me gustó. En esa época se llamaba 'amigovios'. Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto”.

Lionel Messi Antonela Roccuzzo Bresh Redes sociales

Y recordó que “la comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales. Entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho”.

Pero finalmente se decidieron estar juntos: "Hasta que a los 16 ó 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios".

Lionel Messi y su cuenta pendiente: qué país quiere conocer

Lionel Messi se encuentra con la Selección argentina en la ciudad estadounidense de Atlanta, donde el jueves debutará en la Copa América frente a Canadá. Desde la concentración, el capitán le brindó una entrevista al medio Dispuestos a todo, que conduce su sobrino Tomás, y detalló cuál es su cuenta pendiente.

"La verdad que por el tema del fútbol tuve la suerte de ir por todo el mundo. Pude pasear entre comillas, ya que siempre vamos de un hotel a un lugar de entrenamiento o a la cancha. Pero igualmente, visité muchísimos lugares. Pero tengo pendiente conocer Argentina, que nunca tuve la oportunidad y es algo que siempre hablamos con Antonela", describió la Pulga.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Redes sociales

En tal sentido, el 10 describió el deseo que tiene junto a su esposa y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro: "Quiero visitar nuestro país que tiene lugares maravillosos y mucha gente en España me habló de sus experiencias y yo no conozco. Sólo los vi por fotos, por eso quiero recorrer el país". Enseguida, aclaró cuál será el primer destino turístico: "Me gustaría ir a las Cataratas de Iguazú. Hace unos años Antonela fue con los nenes y yo no pude ir. Me gustaría volver con ellos".