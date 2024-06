Lionel Messi y su cuenta pendiente: qué país quiere conocer

En el futuro, cuando se termine todo esto, voy a tener tiempo de sobra para visitar En el futuro, cuando se termine todo esto, voy a tener tiempo de sobra para visitar

En tal sentido, el 10 describió el deseo que tiene junto a su esposa y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro: "Quiero visitar nuestro país que tiene lugares maravillosos y mucha gente en España me habló de sus experiencias y yo no conozco. Sólo los vi por fotos, por eso quiero recorrer el país". Enseguida, aclaró cuál será el primer destino turístico: "Me gustaría ir a las Cataratas de Iguazú. Hace unos años Antonela fue con los nenes y yo no pude ir. Me gustaría volver con ellos".

messi anto IG Messi y Antonela planean visitar los destinos turísticos de Argentina. @leomessi

Por otra parte, el rosarino explicó la importancia que tiene su ciudad natal: "Siempre que tengo vacaciones me fui a Rosario, más ahora que me cambió el calendario y mis vacaciones son en diciembre. Entonces, puedo pasar las fiestas, que para mí son especiales. Siempre quiero que sean en Rosario y con mi gente, que es sagrado".

La entrevista de Lionel Messi con su sobrino Tomás