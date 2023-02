Laura Ubfal y Sol Pérez tildaron a Alfa de "manipulador": qué dijo el ex jugador de Gran Hermano

Alfa en Gran Hermano 2022 en vivo: "No me sentí intocable en ningún momento"

Alfa negó las acusaciones y contó que cuando ingresaron nuevos participantes al reality él los recibió con la "mejor onda" pero inmediatamente registró como el resto de la casa le hizo "un vacío" Camila.

"Eso me partió el alma", dijo el "hermanito eliminado" y consideró que el resto de la casa podía tener envidia de Camilia porque "es una mujer que se destaca".

Luego manifestó que se empezó a acercar a Camila porque rápidamente ganaron una gran confianza. "Camila me contó que había perdido a su papá. Ese fue un shock muy grande para ella. Su padre era bastante parecido a mí", explicó.

Luego, ante los rumores, aclaró que no está enamorado de Camila sino que ella era "un apoyo" dentro de la casa para él. "Muchos me decían que me alejara de Camila porque decían que ella estaba conmigo por conveniencia. Yo no lo sentí así", expresó el reciente eliminado.

Laura Ubfal dijo que Alfa es "maltratador, misógino y homofóbico"

“Alfa nos quiere sobornar, nos quiere comprar. La gente te adoraba, yo mucho no entendía, pero de a poco te fuiste convirtiendo en otra persona, te llenaste de odio. Se vio un alfa maltratador, misógino, homofóbico”, le dijo Ubfal a Alfa en la cara.

"Estuviste terrible con un montón de gente. Dijiste cosas horribles", remató la panelista.