Las tres mejores series de historia de Netflix, según Rotten Tomatoes

Netflix a pesar de seleccionar las mejores producciones, no a todos les gusta lo mismo y muchos estrenos no cuentan con la misma suerte. Según la plataforma estadounidense de crítica y calificación de películas y series Rotten Tomatoes, hay tres que se destacan como mejores series de historia que están disponibles en Netflix.

Muchas veces se basan en la idea, los relatos y también la cantidad de visualizaciones que tienen desde su lanzamiento. Con estos parámetros evalúan cada serie o película para determinar cuál es la mejor de todas y la más elegida del público o en caso contrario cuál es la peor de ese género.

Entre las que se nombraron en el ranking de las mejores series de historia para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Es una miniserie italiana que está bajo la dirección de Letizia Lamartire y Matteo Rovere.

Se trata de La ley de Lidia Poët, que está protagonizada por Matilda De Angelis y se estrenó en la plataforma el pasado 15 de febrero.

Tiene un total de seis episodios de cuarenta minutos cada uno. donde se desarrolla una historia de misterio y pasión.

La trama se centra en Lidia Poët, la primera mujer abogada de Italia que está decidida a anular la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín que le impide ejercer como abogada, tiempo después encuentra trabajo en el bufete de su hermano Enrico mientras prepara su recurso.

The Law According to Lidia Poët | Official Trailer | Netflix