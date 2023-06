Las pruebas de que Peso Pluma está muy cerca de Nicki Nicole: "Demasiada belleza"

“Gracias por invitarme a cantar con vos en esta noche tan especial con tu gente en tu ciudad, te quiero y admiro la rompiste fuerte”, escribió la argentina. El mexicano no solo le respondió en dicho posteo, sino que empezó a haber un acercamiento que despertaron los rumores de un posible romance.

En ello, el artista, que recientemente lanzó su colaboración con Bizarrap, empezó a no perderle pisarla en cada una de sus publicaciones en las redes sociales y cada comentario es de total admiración y halagos.

Las reacciones de Peso Pluma que lo acercan a Nicki Nicole

Durante una entrevista sobre el lanzamiento de su último álbum, Alma, Nicki Nicole recordó la colaboración con el cantante mexicano más exitoso del momento. “Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto”, comenzó diciendo la rosarina.

Respecto al primero encuentro personal aseguró: “Nos juntamos a hacer el video y ahí lo conocí y me morí de risa. Realmente se formó algo súper lindo y súper genuino. Como que de un momento a otro creo que Argentina y México somos uno”.

Ahora, quien le devuelve las reacciones es el propio Peso Plumo a través de interacciones en las redes sociales en las últimas tres publicaciones que hizo Nicki en su Instagram.

En una publicación donde la argentina se muestra con una camisa blanca, una microbikini negra y una bandana de color dorado, Hassan Emilio Kabande Laija, no se limitó con su pensamiento y escribió: “Demasiada belleza”, acompañado de un corazón.

Nicki Nicole Peso Pluma Instagram

En el otro posteo, donde la rapera puso como foto de portada una imagen donde luce una campara blanca y un top negro calado, el músico solo puso emojis de una ángel y otro corazón.

Nicki Nicole Peso Pluma Instagram

En tanto, la más recienta serie de fotos de la exnovia de Trueno donde se la puede ver luciendo un body de mangas largas y estilo polera blanco, el nacido en Zapopan quedó totalmente deslumbrado y lo hizo saber. “Dios mío”, comentó y le agregó un corazón blanco y dos emojis que le explotan la cabeza. ¿Nace el amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma?