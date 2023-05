Por primera vez, Nicki Nicole habló de su separación de Trueno

Aunque no nombró a Trueno, Nicki habló en La Peña de Morfi sobre sus últimos temas y reconoció que se inspiró en el desamor. "Yo siento que está bueno superarse a uno mismo, seguir adelante, dejar atrás cosas y decir: 'Bueno, hasta acá', y a seguir", aseguró.

Consultada sobre "Se va 1 llegan 2", sostuvo que es "la canción más experimental del disco" y explicó el origen del título. "En rupturas amorosas, o en esas cosas, casi siempre un familiar o un amigo te dice: 'Tranca, se va uno y llegan mil'", relató.

"Yo me cagaba de risa con eso porque no llegaba nadie. Pero el refrán 'Se va uno, llegan dos' uno lo re piensa, cuando dice: 'Esto se terminó, ahora que llegue lo próximo'", concluyó la cantante.

Nicki Nicole: "Con este álbum aprendí a mostrarme vulnerable"

Nicki Nicole estrenó en las plataformas digitales su tercer disco, "Alma", con 10 canciones inéditas y una obra en la que muestra su faceta más íntima. "Con este álbum aprendí a mostrarme vulnerable", confesó a C5N.

En su nuevo trabajo, la rapera santafesina, la artista más escuchada de Argentina, tuvo colaboraciones nacionales e internacionales com YSY A, Rels B, Young Miko y Milo J.

"Con mi productor primero hicimos el disco sin que tuviera nombre, lo dejamos fluir intentando no limitarlo. En uno de los temas, 'Tienes mi Alma', algo me llamó la atención, había algo en esa palabra. A la vez pasaron dos cosas: estaba leyendo un libro sobre ciclos del alma y mi productor me explicó de qué se trata el concepto de los puntos de encaje, la unión del corazón, el alma y mente", relató.

NICKI NICOLE presentó su nuevo DISCO

"Con este álbum aprendí a quererme, a entenderme, a mostrarme vulnerable y a ser transparente. La clave es mostrar cómo uno es, es parte de nuestra alma y esencia. Si yo no soy real con la gente que me sigue, ¿qué más les puedo dar? A partir de este álbum en adelante forjé una confianza que va más allá", agregó.