Las polémicas preguntas que descolocaron a Mauro Icardi y la China Suárez antes de viajar a Turquía

Mauro Icardi y la China Suárez arribaron a Turquía, país donde juega el futbolista, no sin antes pasar por el aeropuerto de Ezeiza y enfrentar a la prensa argentina. Si bien ambas figuras se limitaron a no responder, una pregunta fue lo suficientemente polémica para ambos.

"¿Cómo venís con la recuperación?", expresó el cronista, aunque no obtuvo respuesta por parte del futbolista del Galatasaray. A pesar de esto, no se retiró sino que redobló la apuesta y le consultó por su lesión: "¿Vas a verte con los médicos de Turquía? ¿Vas a hacer la recuperación allá o volvés pronto?".

La "China" Suárez y Mauro Icardi en #PuroShow desde el aeropuerto. La pareja partió a Turquía y el móvil estuvo en Ezeiza.

Sin embargo, ante la negativa, comenzó a realizar preguntas más al hueso cuando vio que detrás de Icardi aparecía la China con un sombrero negro en la cabeza. "¿Cuántos días se van a quedar allá?", consultó a la actriz, que al igual que su pareja no respondió.

Si bien ambos mantenían caras serias y algunas sonrientes cuando se acercaba algún fan para pedirle una foto, a la que accedía, el cronista de Puro Show intentó conseguir alguna primicia y se animó a preguntar por planes de casamiento.

A pesar de no obtener respuesta, Mauro dio vuelta su cara y siguió mirando al frente. "¿Cómo viene la convivencia, China?", añadió el periodista, pero tampoco tuvo suerte. Eso no es todo, la siguiente pregunta del cronista descolocó un poco a la pareja y los tomó desprevenidos.

"¿Cambiaste la hamburguesa clásica por la vegetariana, Mauro?", lanzó por último el periodista, esperando obtener algo, sin embargo, inmutables, continuaron con su camino hasta llegar a las escaleras mecánicas. Esta pregunta picante, tiene que ver con unos chats que publicó Wanda Nara, la expareja de Mauro Icardi y causaron polémica en la farándula .

La China Suárez eligió un llamativo look para su viaje a Turquía junto a Mauro Icardi

Este fin de semana, la eterna novela protagonizada por China Suárez, Mauro Icardi, L-Gante y Wanda Nara, que tiene conflicto judicial de por medio, promete una nueva entrega dado que las dos parejas coincidirán en Turquía este fin de semana. La cantante viajó junto a su novio y apostó por un look muy particular.

Los tortolitos llegaron a Ezeiza alrededor de las 21:30, rodeados de cámaras y periodistas que buscaban sus testimonios. El periodista Gustavo Méndez compartió imágenes exclusivas de los accesorios y la vestimenta de la actriz, cuyo color predominante era el negro.

china suarez

Ella no lo suelta ni un minuto. Le pregunté a una fuente que tengo cercana a Mauro si viajaba solo y me dijo ‘¿Vos te pensás que ella lo va a dejar solo 5 minutos?‘. El entorno de Mauro no está contento con ella porque creen que le está chupando la sangre", contó Yanina Latorre en su programa radial.

Es llamativa la presencia de las dos parejas en Turquía, pero lo cierto es que Mauro Icardi se presentará en Galatasaray para una evaluación médica por su lesión, mientras que Wanda Nara asistirá a una entrega de premios.

Por otro lado, desde el Galatasaray invitaron a L-Gante a ver un partido desde uno de los palcos del estadio del equipo turco, algo que no fue bien recibido por el futbolista.