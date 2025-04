Las mil caras de Kevin Roldán: fan de Leo Dan, le cantó a Cristiano Ronaldo y es furor en las redes

Con casi 12 millones de seguidores en Instagram y varios más en el resto de las plataformas se ubica en el listado de artistas más consumidos en la industria musical latinoamericana. Acerca de su enorme comunidad, Kevin confiesa: "Es increíble. Yo soy muy activo en las redes, de verdad que me gusta estar pendiente. Si tengo un espacio libre, entro y las reviso. Creo que una clave para estar bien con la comunidad es siempre mostrarles un poquito de tu vida. Me gusta mucho compartir mi vida con mi gente, soy muy real con mis fanáticos. No escondo nada, me muestro tal cual soy".

"Me encantan las críticas... cuando son constructivas (risas). Yo trato de tomarlas, si veo que es buena intento aplicarla, pero tiene que sumarle a mi proyecto o imagen. Cuando hablamos de haters que te tiran mala onda u odio lo disfruto porque significa que estamos rompiendo. Casi nunca respondo, pero cuando respondo, respondo feo. Soy una persona muy tranquila, puede que ahorita esté bravo, pero a los cinco minutos ya estoy tranquilo y no me lo tomo personal. Estoy viviendo mi vida que es una chimba".

Gracias al reggaetón, el género latino por excelencia que logró posicionarse en el mercado internacional, el colombiano pudo hacerse un lugar en la escena y fomentar la incursión de otros artistas. Consultado sobre su postura sobre el reggaetón que se produce en la actualidad, Kevin afirmó: "Está brutal. Me gusta porque, a pesar de mi corta edad... Yo empecé muy niño, a los 13 años y en ese tiempo, cuando pegaron mis números, había muy pocos reggaetoneros de otros países. Casi todos eran de Puerto Rico y nosotros recién empezábamos con el movimiento en Colombia Ya ahí se sumó otro país latino al listado. Trabajamos duro y logramos junto a mis colegas colombianos que el género se expandiera y meternos en el juego. Afuera de eso, no había más reggaetón".

"Ahora me parece muy brutal llegar a otros países, como aquí en Argentina, y ver que tenemos exponentes. Yo escuchaba el talento de los artistas y me daba pena que no hayan podido despegar, ahora llegar y ver toda esta diversificación, cómo ha crecido el negocio en Argentina, España, México, Chile e incluso en Estados Unidos. Es una bendición por dos motivos, primero, el negocio entero crece, dos, son personas que están llevando comida a su hogar. Estoy muy feliz por eso y cada vez que vengo a Argentina, hay nuevos exponentes. Me voy un año y vuelvo y ya han hecho y deshecho", agrego.

Kevin Roldán: "Qué lindo escribir mis canciones orgánicamente en mi casa tranquilo y que les eleve la vibración a todos estos goleadores" "Hace muchos años soñé con dar un show acá y hoy se hizo realidad", confesó.

Parte del público más fanático de Roldán está compuesto por futbolistas de elite. De hecho, fue convocado por el propio Cristiano Ronaldo para dar un show privado en su cumpleaños número 30. "Bueno, pues sí le gusta mi música (risas). Se siente brutal. La primera vez, su equipo se contactó con mi papá que todavía estaba en vida y era mi manager para hacer la presentación en su cumpleaños de 30. Esto fue hace 10 años atrás, yo tenía 19 años no más. Lo que yo siento con eso, por lo menos ahorita que Robert Lewandowski comentó que yo era uno de los artistas que más escuchaba en Spotify, pienso ¡qué lindo poder hacer música! Qué lindo escribir mis canciones orgánicamente en mi casa tranquilo y que les eleve la vibración a todos estos goleadores. Tengo un público tan bonito, tengo jugadores legendarios escuchándome, incluso Gerard Piqué me dedicó una Champions. Son personas que están realizando un deporte que implica muchísima disciplina y me escuchan a mí, es hermoso".

"Yo soy fan de Leo Dan, es mi artista favorito de toda la historia. Es la leyenda más grande de la música latina y es argentino. Tuve la oportunidad de trabajar con él antes de que falleciera este año. Fui el último artista con el que él grabó, sacamos video y canción. De verdad que era mi junte soñado. Fue algo re loco que nunca me hubiera imaginado. Yo creo que es el homenaje más grande que podría haber hecho. Lo que él dejó en la música, su legado y sus letras, sumado a su vibra son espectaculares. La vibra también, cuando lo conocí fue una persona tan buena, tan noble y tan especial. Fue uno de mis mejores maestros", confesó el artista urbano cuando le preguntamos quién es la persona a quien él idolatra.

Para terminar, Kevin Roldán explicó cómo logra mantenerse centrado y "con los pies en la tierra" ante una fama intercontinental: "Creo que todo está en los hábitos. He visto que otras personas cometen errores y no saben cómo llevar adelante la exposición por las drogas o por el alcohol. Yo no bebo, no consumo nada, sino que hago ejercicio, como sano, oro todos los días, estoy con mi prometida, con mi hijo de 8 meses... Eso me acerca a la realidad y me hace ver la fama, el éxito y el dinero desde el agradecimiento y el propósito. Siento que el propósito mío en esta tierra es poder inspirar, dejar un granito de arena desde la humildad y desde la perseverancia".