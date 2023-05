Las imágenes de Alicia Keys en su recorrida por La Boca: "Los amo"

La autora de Girls on Fire publicó las postales de un día soleado con un atuendo colorido y un video de las casas características del callejón. "Buenos Aires, gracias por todo!!!! I love you Until we meet again!" (Los amo. Nos veremos de nuevo), escribió Keys en el posteo despidiéndose hasta pronto de Argentina.

En 2013, la artista había realizado un tour similar por La Boca, en el cual llevó a su madre, hijo y abuela. Allí pasearon por Caminito como cualquier turista común y corriente.

A diez años de su última visita al país, la pianista, cantante y compositora se lució con su carisma y repertorio en un show en el Movistar Arena, en el marco de sugira Alicia + Keys World Tour el domingo 7 de mayo. La noche siguió con temas de su último álbum KEYS y otros como Is It Insane, Only You y Best Of Me, Nat King Cole, entre otros hits.

También dio una sorpresa interpretando Calma, junto con Pedro Capó, y luego Looking for paradise, dando así guiños al español y a Latinoamérica. También le hizo un homenaje a Prince. La artista oriunda de Harlem, Nueva York, tocó una versión propia de Purple Rain. Al final del show, invitó a la artista argentina Cazzu quien interpretó Nada.