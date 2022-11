"Las hermanas de Diego", la otra mirada sobre Maradona: dónde y como ver el documental

Las Hermanas de Diego - Estreno 25 de noviembre

Las hermanas junto al conductor del ciclo, Marcelo Benedetto, recorren los lugares donde se crió Diego. Desde Villa Fiorito, su primera casa, el club Argentinos Juniors, la vivienda que compró en La Paternal, la de Villa Devoto, y el santuario en su honor.

Durante el primer aniversario del "Diez" las hermanas se reunieron en la misa que hicieron en su recuerdo en la Parroquia San Expedito Mártir Iglesia Apostólica Católica de Garín. Cada día es un recordatorio que su hermano está ausente y ellas lo continúan llorándolo.

La familia estaba compuesta por Diego Maradona (padre) y Dalma Maradona (madre) quienes tuvieron en total 7 hijos. Cinco mujeres: Ana María, Elsa "Lili", Rita "Kity", María Rosa y Claudia "Cali". Junto a tres varones: Diego, Hugo y Lalo.

Maradona foto telam.jpg

Si bien todas acompañaron a Maradona en diferentes momentos de su vida, algunos más cerca y otros más lejos, estuvieron pocas veces en el ojo público. Sin embargo es la primera vez que las cinco hermanas hablarán juntas para la televisión.

En el pequeño adelanto que tan sólo dura tres minutos, una de las hermanas, Kity comentó tristemente que "me duele tanto porque Diego dijo que esa casa nunca se iba a vender. Tengo mucha bronca porque me sacaron de esa casa. Pensé que podían tener un poquito más de piedad. Pero desgraciadamente no pudimos cumplir ni el deseo de mi mamá y mi papá ni de él".

La casa de los padres de Diego Maradona se vendió por 900 mil dólares y en su lugar se construirá un hotel sobre el astro argentino.

Entre lágrimas Kity confesó que "el último deseo de Diego era que lo embalsamen, para que toda la gente que pasara pudiera ir a verlo siempre”.

Dónde y cómo ver "Las hermanas de Diego", el documental

El documental podrá verse en la plataforma online de DirecTV, tiene una hora de duración, y podrá verse a partir del viernes de noviembre a las 21 horas en exclusiva por DNews en los canales 700 y 1700 HD de la grilla de programación, y en su plataforma de streaming.