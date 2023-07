Las fans de Taylor Swift provocaron un terremoto durante un concierto en Estados Unidos

La locura por Taylor Swift no tiene límites: sus fans provocaron un terremoto durante un concierto en Estados Unidos . Las dos fechas en Seattle de "The Eras Tour" hicieron temblar, literalmente, el suelo. El increíble fenómeno generó una actividad sísmica nunca antes vista de una magnitud de 2,3 en la escala Richter.

Tanto seguidoras como seguidores de Taylor Swift son reconocidos mundialmente por tener un fanatismo en particular a la hora de asistir a sus conciertos. La locura que despertó la cantante en Argentina, tras el anuncio de nuevas fechas para "The Eras Tour" en Latinoamérica, no es solo un fenómeno local.