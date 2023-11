Lanzaron el videoclip de Now and Then dirigido por Peter Jackson

El prestigioso director Peter Jackson, reconocido por sus películas como El Señor de los Anillos o Desde Mi Cielo, estuvo a cargo del último videoclip de los Beatles, Now and Then , en el que pudo reunir, mediante una impresionante edición, a John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr .

The Beatles 2-11-23 (1).png

La historia entre Jackson y los Beatles comenzó en 2021, cuando el cineasta dirigió un documental llamado The Beatles: Get Back donde explora la creación del álbum Let it be. Durante el trabajo para el filme, McCartney y Starr pudieron retomar el proyecto de la canción Now and Then que había quedado trunco en 1995, al no tener la tecnología suficiente para poder separar la voz de Lennon de su piano.

El video dura más de 4 minutos y se pueden ver a Paul y Ringo, en un estudio tocando sus instrumentos, al tiempo que aparecen los fallecidos Lennon y Harrison irrumpen en la pantalla y los cuatro artistas se mezclan en un solo frame.