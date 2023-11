Salió la nueva canción de Los Beatles que incluye a John Lennon y George Harrison

Salió la última canción de Los Beatles que incluye a John Lennon y George Harrison , los músicos Paul McCartney y Ringo Starr, cuentan en un documental cómo fue el proceso de creación del tema Now and Then, compuesto en el año 1978 y que recién hoy salió a la luz.

Los Beatles vuelven a ser tendencia mundial, su legado está lejos de acabar y en las últimas horas publicaron su último tema Now and Then póstumo a la muerte de Jonh Lennon y George Harrison. Si bien la cinta donde estaba grabada la canción fue trabajada por Paul, George y Ringo en 1994, la tecnología de esa época impedía que poder separa el sonido de las voces y el piano de John Lennon.

Sin embargo, la suerte cambió cuando en 2021, gracias al director Peter Jackson y su equipo, quienes llevaban adelante el proyecto llamado "Get Back" pudieron desarrollar un software para recuperar la voz de Lennon. Mediante el documental Now And Then - The Last Beatles Song, dirigido por Oliver Murray cuenta la historia completa detrás del trabajo en conjunto con los miembros de la banda.

The Beatles - Now And Then (Official Audio)

A partir de 2022, Paul y Ringo se propusieron terminar con la canción que incluye: la voz de John, a guitarra acústica y eléctrica grabada por George en 1995, la batería de Ringo y el bajo, guitarra y piano de Paul, junto algunas voces de coros.

Al escuchar la canción terminada, McCartney aseguró que "fue bastante emotivo" escuchar a voz de John "clara como el agua". También señaló que "en 2023 estar aún trabajando en música de los Beatles, y por estrenar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo excitante".

En esta línea, Rigo Starr declaró que "fue lo más cercano que hemos estado a tenerlo nuevamente junto a nosotros de vuelta en la misma habitación por lo que fue muy emotivo para todos". El tema se puede escuchar por el canal oficial de Los Beatles en YouTube, así como también en plataformas como Spotify.