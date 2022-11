Lali Espósito pone fin al amor romántico y explora la sexualidad

La artista del momento reveló cómo fue el proceso de identificación con el personaje: "Al leer el libro de Tamara me vi ahí, empaticé, entendí, reconocí en mi muchas cosas de la que ella estaba hablando" comentó y agregó: "No me hizo falta tener un background de judía ortodoxa para sentir que tenia ciertas cosas que me oprimían en la vida".

Haciendo una analogía entre el personaje y su vida privada, la cantante expresó: "En mi camino hacía la adultez entendí las cosas que me hacían daño. Fue diferente y extraño porque yo sentía que gozaba de ciertas libertades por dedicarme al arte, y el arte me permitió tener un juego conmigo misma".

En el mismo sentido, Lali sostuvo que "ser la propia productora de mi música a temprana edad, me colocó en una espacio donde tuve que fumarme ser mujer en la industria y me refiero hace 10 años, donde era la única piba y te miraban raro".

Lali Espósito sobre el empoderamiento femenino

La artista destacó que aprendió un montón de mujeres. "Me ayudaron a allanar el camino que vino después, con todos esos privilegios, y con un montón de cosas con las que luchar, barreras que tuve que pasar sola, pero todo me construyó en esta mujer que soy hoy. Si bien sigo luchando y todas luchamos en muchas cosas, hoy estamos presentando ´El Fin del Amor´"

Por el estreno en Amazon Prime, la actriz y compositora subrayó que "esto es un logro gigante" y advirtió que "voy a ir por más", como lo tienen que hacer todas las mujeres en "nuestros laburos y en nuestras vidas" y amplió: "Es un logro enorme en mi propio recorrido y todo lo que tuve que esquivar para llegar a ser parte el ´El Fin del Amor´. Algo hemos logrado con un grupo de mujeres espectaculares y eso me significa un montón".

El lugar del amor en la vida de Lali Espósito

La artista definió que no vive el amor de una manera en particular sino que lo vive según el momento. "Hoy no te puedo decir que forma de amar tengo, sino tengo la forma de amar que me propone la vida en cada situación con cada persona. También eso me acercó a una sensación de libertad", expresó.

Por otra parte, se refirió al enamoramiento: "A la hora de enamorarme, hay algo que no vuelve atrás, porque hay cosas aprendidas en términos de algo que sé que no quiero, que es por ejemplo, naturalizar situaciones tóxicas".

En relación al éxito del Disciplina Tour y momentos que se hicieron populares sobre la artista dándose besos con distintos invitados, afirmó: "Amo besar en los shows. Es algo que nació sintiéndolo con mis dancers y se traspoló a los invitados del show. Todos mis amigos han sido besados y no solo por mi, ya sin mi también disfrutan de los besos".