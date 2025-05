Brasil: la Policía frustró un intento de atentado con bomba en el show de Lady Gaga

En una publicación en su cuenta de la red social X, la Policía brasileña expuso las dos personas serían el responsable del plan y un adolescente, aunque no dio a conocer sus identidades. En tal sentido, el posteo se produjo después de que más de 2 millones se reunieran en Copacabana por el recital de Lady Gaga.

En tanto, las autoridades locales detallaron que los detenidos "fueron identificados como personas que reclutaban virtualmente a participantes para realizar ataques utilizando explosivos improvisados y cócteles molotov para ganar notoriedad en las redes sociales". La investigación policial expuso que el líder del grupo "difundía discursos de odio y preparaba un plan principalmente contra niños, niñas, adolescentes y comunidad LGBTQIA+".

La investigación comenzó luego de una alerta que emitió la Subsecretaría de Inteligencia de la Policía Civil, que detectó indicios de un esquema destinado a llevar a cabo ataques con artefactos explosivos de fabricación casera. Del operativo participaron la Delegación de Atención a la Niñez y Adolescencia Víctima, la Delegación de Represión a los Delitos Informáticos), la Comisaría 19 y la Coordinación de Recursos Especiales.

Cuchillos secuestrados show Lady Gaga Brasil Varios cuchillos fueron secuestrados. X (@PMERJ)

Las investigaciones preliminares advirtieron que el plan de ataque buscaba "aprovechar la gran afluencia de público esperada en el evento musical para maximizar el impacto y la visibilidad del acto".

Por su parte, el director de la Dirección de Operaciones Integradas e Inteligencias del Ministerio de Justicia brasileño, Rodney da Silva, destacó en diálogo con el medio UOL el operativo que se desplegó: "Es un ejemplo de la capacidad de respuesta integrada de la Policía civil. Actuamos quirúrgicamente para desmantelar una red que cooptaba a jóvenes para prácticas violentas en el entorno digital".

"Nuestro principal objetivo es proteger a los adolescentes y evitar que la violencia simbólica migre a la realidad", agregó en esta línea.

El multitudinario show de Lady Gaga en Brasil

Lady Gaga revolucionó Brasil con un concierto gratuito este sábado por la noche ante una multitud que superó los 2 millones de personas reunidas en la icónica playa carioca de Copacabana, que marcó el regreso de la estrella del pop a ese país luego de trece años en el marco de la serie de megaconciertos "Todo Mundo no Rio".

El show comenzó alrededor de las 22 con una arrolladora interpretación de Bloody Mary, a la que le siguió Abracadabra. El despliegue artístico del espectáculo fue notable e incluyó cambios de vestuario, con un vestido con los colores de la bandera brasileña que conquistó a los presentes.

La devoción del público siguió de la mano de Judas, Scheiße, Garden of Eden y Poker Face. En una segunda parte, marcada por una estética gótica, sonaron clásicos como Perfect Celebrity, Disease, Paparazzi, Alejandro y The Beast.

"Hoy vamos a hacer historia, pero nadie hace historia solo. Gracias por hacer historia conmigo. Ustedes, la gente de Brasil, son la razón por la que brillo hoy acá en la playa de Copacabana. Son vibrantes", expresó a una emocionada Lady Gaga, cuando promediaba el show, junto a una bandera brasileña.

"Lo que más agradezco es que ustedes me esperaron ¡Me esperaron más de 10 años! Ustedes se preguntaran ¿Por qué tarde tanto? Tarde en sanarme, en mejorarme y mientras eso pasaba algo poderoso se gestaba. Ustedes siempre me dijeron que volviera cuando estuviera lista: ¡Brasil, estoy lista! Los amo, y les agradezco por esperarme y por darme esta hermosa bienvenida. Quiero que el mundo vea la grandeza de sus corazones", agregó, al recordar que no visitaba el país desde 2012, y que su presentación de 2017 se había truncado por problemas de salud.

Tras otras potentes interpretaciones de temas como Killah, Zombieboy y Die With a Smile, la artista cerró con Bad Romance, acompañada por un imponente despliegue coreográfico que puso punto final a un concierto soñado tanto por ella como por sus fans.

Pese a estar acostumbrada a los grandes eventos, la presencia de Lady Gaga revolucionó Río de Janeiro. El municipio dispuso un operativo extra de 5000 policías y se multiplicaron los puestos de cacheo a los millones de asistentes. El jefe de Gobierno de la ciudad, Eduardo Paes, justificó el uso de fondos públicos: "¿Voy a gastar dinero público en Lady Gaga? Sí. Con Madonna gasté también. ¿Saben por qué? Porque llena todos los hoteles, llena todos los restaurantes". Según estimaciones, la visita de Madonna había reportado u$s60 millones a la economía carioca, cifra que promete ser superada por este multitudinario show.