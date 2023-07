La violenta y cruda película de Netflix que dura menos de una hora y media y ya está en el Top 10

Cuenta una dura historia que conmueve y entretiene de principio a fin. Y se mantiene entre las películas más vistas de Netflix. La impresionante actuación de su protagonista fue recompensada con el Premio del Jurado a la mejor actriz en el Festival de Cine de Newport Beach de 2021.

La trama se centra en una antigua campeona de boxeo que se embarca en el combate de su vida cuando va en busca de su hermana desaparecida.

Aborda el tema de los asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas, que ha estado denunciando durante años.

"Hasta el final" se centra en la historia de Kaylee, una excampeona de boxeo que sigue entrenando con un solo propósito: buscar a su hermana desaparecida, lo que la introduce poco a poco en el turbio mundo del tráfico de mujeres.

Catch the Fair One - Official Trailer | HD | IFC Films