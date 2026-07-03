La Liga Profesional adoptará los cambios reglamentarios del Mundial

La decisión se conoció a través del Boletín de la Mesa Directiva. Habrá sanciones en caso de que se hable al rival con la boca tapada y también por demoras en los saques de arco y las sustituciones.

Mientras quedan solo pocos días para la reanudación del fútbol local en el Torneo Clausura, la Liga Profesional dio a conocer que se ceñirá a los cambios reglamentarios que rigen desde esta edición del Mundial.

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La noticia se dio a conocer este viernes en el Boletín de la Mesa Directiva , donde confirman la modificación e implementación de las reglas de juego de la IFAB (International Football Asociation Board).

Los árbitros deberán adherirse a las nuevas normas de la Liga Profesional.

El arquero solo podrá tener la pelota en sus manos por un máximo de 8 segundos. Los últimos 5 segundos tendrán una cuenta regresiva visible del árbitro. En caso de que el arquero se exceda del tiempo, se elimina el tiro indirecto y se sancionará tiro de esquina a favor del rival.

Los saques de banda y de arco deberán ejecutarse en 5 segundos

Una vez acomodada la pelota, el jugador tiene 5 segundos para reanudar con cuenta regresiva. Si se demora en un saque de arco, es córner para el rival; si se demora en el lateral, pierde la posesión y saca el adversario.

Fin de las sustituciones demoradas

El jugador reemplazado tiene un máximo de 10 segundos para salir de la cancha. Si camina para hacer tiempo, el futbolista que entra deberá esperar un minuto entero afuera, dejando a su equipo con 10 hombres durante ese lapso.

Si se solicita asistencia médica, el jugador atendido deberá salir de la cancha

Para evitar las simulaciones, todo jugador que reciba asistencia médica en el campo deberá salir y esperar un minuto afuera antes de reingresar (salvo golpes en la cabeza o lesiones graves).

El VAR tendrá más facultades

El VAR podrá intervenir en segundas amarillas que deriven en expulsión si hay un error evidente del árbitro, y corregirá casos de identidad equivocada (si le sacan la tarjeta al jugador que no era). También podrá corregir errores puntuales en la asignación de tiros de esquina.

El VAR podrá revisar acciones previas a las pelotas paradas

Si antes de que se ejecute un córner o tiro libre hay un agarrón o empujón evidente en el área y la jugada termina en gol o penal, el VAR ahora sí podrá llamar al árbitro para revisar la acción (OFR). El juez tendrá la facultad de anular la jugada, sancionar al infractor y ordenar que se patee de nuevo.

Tolerancia cero contra la discriminación

Los jugadores tendrán prohibido hablar con la boca tapada. El antecedente directo es lo ocurrido con Gianluca Prestianni, a quien acusaron de incurrir en actos racistas contra Vinicius Jr. en el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Protestar abandonando el campo será castigado

Los futbolistas que se retiren de la cancha gritando, con insultos o protestando podrán recibir sanciones severas.

Torneo Clausura 2026: cronograma de las primeras tres fechas

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)

19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) -Zona A- (ESPN Premium)

19.00 Banfield – Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

19.15 Gimnasia – River -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Instituto – Platense -Zona A- (TNT Sports)

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B- (TNT Sports)

19.00 Talleres – Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

21.15 Independiente – Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Tigre – Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús -Zona A- (TNT Sports)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión -Zona A- (ESPN Premium)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield -Zona B- (TNT Sports)

18.00 Belgrano – Argentinos -Zona B- (TNT Sports) (ESPN Premium)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia -Zona A- (ESPN Premium)

20.30 Racing – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central -Interzonal- (ESPN Premium)

14.30 Aldosivi – Gimnasia -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Boca -Zona A- (TNT Sports)

19.15 River – Rosario Central -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Lanús – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Lunes 3 de agosto