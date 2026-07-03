Adiós a un clásico: cierra El Álamo de Palermo y marca el fin de una era en la noche porteña El emblemático bar de la avenida Córdoba anunció su despedida definitiva para el 25 de julio tras casi 14 años de historia. La crisis del consumo y los costos de alquiler obligan al cierre de la sucursal, mientras que la sede de Recoleta se prepara para un relanzamiento. Por Agregar C5N en









El bar emblemático de Palermo cerrará sus puertas tras 14 años.

La noche de Buenos Aires se prepara para despedir a uno de sus puntos de encuentro más icónicos de las últimas décadas. El Álamo, el bar que marcó una época en el barrio de Palermo, anunció que cerrará sus puertas definitivamente este mes. La noticia fue confirmada por sus dueños, quienes pusieron como fecha el próximo sábado 25 de julio. Con casi 14 años de vigencia, el local de la avenida Córdoba dejará un vacío en la oferta gastronómica y cultural de la zona.

Los motivos detrás de esta drástica decisión responden principalmente a la difícil coyuntura económica que atraviesa el sector. Según Matthew McCarthy, dueño del establecimiento, el contrato de alquiler vence el 31 de julio y las pretensiones de los propietarios del inmueble duplican el valor de mercado. A este conflicto se suma una marcada caída en el consumo y un cambio en los hábitos de salida de los jóvenes porteños. Estos factores combinados han vuelto insostenible la permanencia del bar en su ubicación actual.

A pesar del cierre en Palermo, la marca no desaparecerá por completo, aunque sí sufrirá una profunda transformación. La sucursal ubicada en Recoleta, sobre la calle Uruguay 1175, continuará funcionando bajo el nombre de El Álamo hasta que finalice el Mundial 2026. Sin embargo, a partir de agosto, ese espacio será relanzado como Benjamín's New York Bar. Esta nueva propuesta se enfocará en la coctelería clásica neoyorquina y buscará atraer a una comunidad vinculada a los mercados bursátiles y criptomonedas.

El anuncio del cierre provocó una inmediata ola de nostalgia en las redes sociales, donde cientos de clientes compartieron sus anécdotas más preciadas. Muchos recordaron al lugar como "El Templo", destacando su ambiente relajado, el spanglish constante entre locales y turistas, y su clásica cerveza tirada. Entre los comentarios, se repitieron historias de primeras citas, festejos de cumpleaños y noches inolvidables marcadas por el rock y la mística del local.

Para honrar su historia, el equipo del bar organizó una programación especial durante todos los fines de semana de julio. Se realizarán convocatorias puntuales para los clientes habituales, aprovechando el marco de los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026. Este viernes, el bar se llenará una vez más para seguir el encuentro contra Cabo Verde, permitiendo que los parroquianos disfruten de las últimas rondas de su famosa "cerveza picante".