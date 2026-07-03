3 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a un clásico: cierra El Álamo de Palermo y marca el fin de una era en la noche porteña

El emblemático bar de la avenida Córdoba anunció su despedida definitiva para el 25 de julio tras casi 14 años de historia. La crisis del consumo y los costos de alquiler obligan al cierre de la sucursal, mientras que la sede de Recoleta se prepara para un relanzamiento.

Por
El bar emblemático de Palermo cerrará sus puertas tras 14 años.

El bar emblemático de Palermo cerrará sus puertas tras 14 años.

La noche de Buenos Aires se prepara para despedir a uno de sus puntos de encuentro más icónicos de las últimas décadas. El Álamo, el bar que marcó una época en el barrio de Palermo, anunció que cerrará sus puertas definitivamente este mes. La noticia fue confirmada por sus dueños, quienes pusieron como fecha el próximo sábado 25 de julio. Con casi 14 años de vigencia, el local de la avenida Córdoba dejará un vacío en la oferta gastronómica y cultural de la zona.

Una mirada contemporánea y accesible.
Te puede interesar:

El restaurante italiano en Palermo y Puerto Madero que destaca por sus brunchs, pastas y gelato artesanal

Los motivos detrás de esta drástica decisión responden principalmente a la difícil coyuntura económica que atraviesa el sector. Según Matthew McCarthy, dueño del establecimiento, el contrato de alquiler vence el 31 de julio y las pretensiones de los propietarios del inmueble duplican el valor de mercado. A este conflicto se suma una marcada caída en el consumo y un cambio en los hábitos de salida de los jóvenes porteños. Estos factores combinados han vuelto insostenible la permanencia del bar en su ubicación actual.

A pesar del cierre en Palermo, la marca no desaparecerá por completo, aunque sí sufrirá una profunda transformación. La sucursal ubicada en Recoleta, sobre la calle Uruguay 1175, continuará funcionando bajo el nombre de El Álamo hasta que finalice el Mundial 2026. Sin embargo, a partir de agosto, ese espacio será relanzado como Benjamín's New York Bar. Esta nueva propuesta se enfocará en la coctelería clásica neoyorquina y buscará atraer a una comunidad vinculada a los mercados bursátiles y criptomonedas.

El anuncio del cierre provocó una inmediata ola de nostalgia en las redes sociales, donde cientos de clientes compartieron sus anécdotas más preciadas. Muchos recordaron al lugar como "El Templo", destacando su ambiente relajado, el spanglish constante entre locales y turistas, y su clásica cerveza tirada. Entre los comentarios, se repitieron historias de primeras citas, festejos de cumpleaños y noches inolvidables marcadas por el rock y la mística del local.

Para honrar su historia, el equipo del bar organizó una programación especial durante todos los fines de semana de julio. Se realizarán convocatorias puntuales para los clientes habituales, aprovechando el marco de los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026. Este viernes, el bar se llenará una vez más para seguir el encuentro contra Cabo Verde, permitiendo que los parroquianos disfruten de las últimas rondas de su famosa "cerveza picante".

La noticia del cierre generó una ola de mensajes de clientes que recordaron cumpleaños, recitales y primeras citas vividas en el emblemático local.

La noticia del cierre generó una ola de mensajes de clientes que recordaron cumpleaños, recitales y primeras citas vividas en el emblemático local.

Noticias relacionadas

Con sólo 30 cubiertos, Zarautz propone una vivencia íntima.

Pescados del Atlántico y cocina a la vista en una nueva apertura de Palermo

Calendario confirmado.

Así sigue: cuáles son los feriados y fines de semana largo que quedan en 2026 con julio incluido

play

Mataron a una joven de 14 años en un tiroteo entre bandas: habló una testigo

El primer cerdo clonado modificado genéticamente en América Latina. 

Hito en la UBA: nació el primer cerdo clonado de América Latina para trasplantes

En CABA la temperatura mínima es de -1°C. 

Ola polar en Argentina: llegó el día más frío del año y se espera el regreso de lluvias para el fin de semana

La situación financiera motivó el pedido de ayuda del director de la clínica.

"No quiero ser Favaloro": el dramático pedido del director de una clínica de Quilmes

Rating Cero

Crece el escándalo por un presunto tercero en discordia que se habría metido en una pareja famosa.

Escándalo en el espectáculo: una de las parejas argentinas más polémicas atraviesa una nueva crisis

La humorista recordó que su papá y la conductora no dieron su consentimiento.

"No sé si me gusta": el contundente descargo de Malena Guinzburg sobre el video de su padre

Yalitza Aparicio pasó de protagonizar Roma a convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

Nominada al Oscar: así fue la impactante transformación de Yalitza Aparicio

La ruptura de una pareja reconocida causó sorpresa en el mundo del espectáculo.

Se supo por qué una pareja muy famosa se separó: "Nunca lo voy a dejar de amar"

La famosa conductora comentó porque no mira a la Selección.

La verdad por la que Moria Casán no mira los partidos de la Selección en el Mundial 2026

Una buena relación que se construyó con el paso del tiempo.

Cómo fue la salida grupal de las mujeres de la Selección argentina en la previa del partido

últimas noticias

El bar emblemático de Palermo cerrará sus puertas tras 14 años.

Adiós a un clásico: cierra El Álamo de Palermo y marca el fin de una era en la noche porteña

Hace 11 minutos
Crece el escándalo por un presunto tercero en discordia que se habría metido en una pareja famosa.

Escándalo en el espectáculo: una de las parejas argentinas más polémicas atraviesa una nueva crisis

Hace 43 minutos
La humorista recordó que su papá y la conductora no dieron su consentimiento.

"No sé si me gusta": el contundente descargo de Malena Guinzburg sobre el video de su padre

Hace 59 minutos
Las modificaciones regirán en este Torneo Clausura.

La Liga Profesional adoptará los cambios reglamentarios del Mundial

Hace 1 hora
Yalitza Aparicio pasó de protagonizar Roma a convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

Nominada al Oscar: así fue la impactante transformación de Yalitza Aparicio

Hace 1 hora