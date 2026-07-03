Escándalo en el espectáculo: una de las parejas argentinas más polémicas atraviesa una nueva crisis Nuevos rumores, acusaciones cruzadas y la irrupción de un presunto tercero en discordia reavivan el conflicto mediático entre los protagonistas del momento. Agregar C5N en









Crece el escándalo por un presunto tercero en discordia que se habría metido en una pareja famosa.

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a instalarse en el centro de la escena mediática. Aunque ambos compartieron un video en redes sociales con el objetivo de desmentir las versiones de separación, la aparición de nuevos testimonios y acusaciones cruzadas reactivó el conflicto y multiplicó las especulaciones sobre el verdadero estado de la pareja.

El detonante fue la respuesta pública de Yanina Latorre, quien no solo sostuvo su versión acerca de una fuerte crisis sentimental, sino que además lanzó una nueva bomba al mostrar la fotografía de un hombre al que vinculó indirectamente con la actriz. La conductora acompañó la imagen con un mensaje dirigido a Icardi: "Te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos". Y luego agregó: "Cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis".

Horas después trascendió que el hombre retratado sería Franco Deambrosi, piloto de TC Pista, integrante de una histórica familia del automovilismo argentino. La revelación alimentó inmediatamente las versiones sobre la existencia de un supuesto "tercero en discordia", aunque hasta el momento no existen pruebas públicas que confirmen una relación sentimental entre Deambrosi y la China Suárez.

Deambrosi pertenece a una reconocida dinastía del automovilismo. Es nieto de Juan Carlos Deambrosi, expiloto y expresidente de la ACTC, y también de Oscar Aventín, histórico referente del Turismo Carretera. Su padre, Juan Manuel Gianni Deambrosi, y su tío, Diego Aventín, también desarrollaron sus carreras deportivas y dirigenciales dentro de la categoría, consolidando una tradición familiar profundamente ligada al automovilismo nacional.

Franco Deambrosi es piloto de TC Pista. Mauro Icardi trató de "cornuda" a Yanina Latorre La escalada comenzó después de que Yanina Latorre afirmara en su programa Sálvese Quien Pueda que la China Suárez había abandonado temporalmente la vivienda que comparte con Mauro Icardi. Según el relato de la conductora, "hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge", versión que rápidamente tuvo una enorme repercusión.