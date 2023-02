En la casa de Gran Hermano 2022 luego de la eliminación de Ariel , las diferencias entre los jugadores siguen cada vez más marcadas a poco del final del reality más famoso de la televisión. La situación que todos vieron entre Alfa y Romina no pasó desapercibida para Lucila La Tora, quien cuestionó su accionar en charla con la propia exdiputada, Daniela y Julieta.

"No es nadie para agarrarte así. Nadie te tiene porque agarrar, en una discusión se dialoga", le expresó la participante a la ex diputada, dejando en claro que no fue una manera adecuada de acercarse a ella para hablar de sus diferencias.