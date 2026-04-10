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Horóscopo de hoy, sábado 11 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 11 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Es un período ideal para conocer gente nueva, socializar y abrirse a nuevas experiencias.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Termine con el cansancio, debería llevar una vida más sana.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día complicado en el entorno familiar. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

La suerte le sonríe en el terreno del corazón. En los asuntos de dinero, trate de buscar buenos asesores. No sea tan reacio al trabajo en equipo. La parte más delicada de su organismo será el estómago.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Está en un momento ideal para seducir. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Día propicio para solucionar asuntos económicos. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Luche por sus intereses económicos. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Dolor en las piernas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Haga su trabajo como siempre, no compita. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

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