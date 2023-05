La tensa situación que vivió en Georgina Barbarossa con una invitada que terminó en pelea

"Seguramente en el piso que ustedes están, muchas personas consumen y no por eso están desaparecidas", aseguró Nahir, lo que comenzó el inesperado problema. Ante esta frase, Georgina Barbarossa se mostró muy en desacuerdo y la cruzó: "No, mi amor, no, no, no, pará. Espera, Nahir querida. No mi amor".

Ante la interrupción de la conductora de Telefe, la compañera de Belén Maida insistió: "Necesito decir esto porque seguramente muchas personas también estén pidiendo plata a la familia y no por eso estén desaparecidas, son datos irrelevantes".

Para finalizar, Georgina Barbarossa buscó calmar a Nahir y dejar el tema atrás: "Dejanos hablar, tesoro. Al contrario, nosotros estamos tratando de ayudar en la búsqueda buscando la cantidad de pautas y de puntas que tenemos por distintos lados. Me parece una acusación muy fea la que estás haciendo realmente". Así, la situación se viralizó en redes sociales y la tensión creció con el paso de las horas.