La tajante respuesta de Juan Gil Navarro sobre los shows de Floricienta: "No vivo en..."

Juliana Furia de Gran Hermano 2023 rompió su vínculo con Agostina: "Que no me hable más..."

Es que la serie de conciertos que la actriz dará en el estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, llevó a que se agotaran en cuestión de horas un total de doce fechas que comenzarán en septiembre y culminarán en noviembre. Además, muchos seguidores de la serie esperaban con expectativa la presencia del galán en alguno de los shows.

floricientajpg.jpg Floricienta en su mejor momento

“Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido”, expresó el actor este fin de semana en diálogo con Implacables, dejando en claro que no será de la partida.

Para que no queden dudas, explicó: “Es algo que dejé hace tanto tiempo atrás. Me alegra que siga habiendo generaciones tan agradecidas con eso, pero yo ya no tengo nada que ver con eso”.

Ante el revuelo generado en las redes por su respuesta, el actual protagonista de Votemos, obra que se presenta en el Teatro Metropolitan, decidió recurrir a la red social X y explayarse.

“Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”, escribió citando una canción de Gustavo Cerati.

Embed "Juan Gil Navarro":

Por sus comentarios sobre #Floricienta pic.twitter.com/exXB7nzUt5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 16, 2024

La emoción de Flor Bertotti luego de agotar 12 Movistar Arena

La actriz y conductora Florencia Bertotti publicó en su cuenta de Instagram un agradecimiento a sus seguidores luego de agotar doce fechas en el estadio Movistar Arena con su show musical, en el que se espera que interprete alguno de los hits de Floricienta, el éxito de Cris Morena que protagonizó hace casi 20 años.

"No entiendo nada!!! No tengo palabras!!! NUNCA NUNCA IMAGINÉ ESTO!!! GRACIAS!! No se cómo agradecerles tanto cariño y emoción por compartir estas fechas!! Se que van a ser noches de mucha nostalgia, amor y piel de gallina, y no puedo esperar que lleguen para vivirlas y disfrutarlas juntos. Dios mioooo que increíble!!!! Hay fiesta para rato! 12 MOVISTARESSSS me vuelvo loca/ están locos!!!", escribió entusiasmada junto al listado de fechas.

Además, les dejó unas palabras a todos aquellos que no consiguieron su entrada: "Sé qué muchos no consiguieron y me da mucha pena que hayan hecho el esfuerzo en vanooooo, no pensamos que serían más que la otra vez! Cada vez son más!!! Jsjsjsjs".

Flor Bertotti festejó los 12 Movistar Arena

Por último, dejó entrever que podrían sumarse más fechas o incluso sus fanáticos hablan de la posibilidad de que el show se presente en un estadio de fútbol. "Estamos pensando cómo hacer para que todos puedan venir! No hay disponibilidad de fechas y es difícil pero estamos en eso! Tengan paciencia q estamos haciendo todo lo q esta a nuestro alcanceeee a mi me encantaría sacar todas las fechas seguidas el mismo día pero no depende de miiii", aseguró.