La T y la M y Los Pericos en "Sin cadenas": manteniendo vivo el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia

Los Pericos, por su parte, tuvo una grata experiencia al colaborar con la camada juvenil. Al respecto, Baleiron describió a La T y La M como "una banda que tiene una energía, una musicalidad y una identidad con vida propia. Su llegada a la gente es muy importante, cosa que es una señal clara de que lo que hacés, más allá de estar bueno, tiene magia. A nosotros nos cayó super bien de por sí la movida de hacer algo juntos. Nos conocimos en un asado. La música es una sucesión de asados y al final se concreta (risas). No es ritmo, melodía y armonía. Es asado, más asado, más asado, igual música".

"De alguna manera, ambas partes intuíamos que la cosa se iba a dar. Fue bien claro: Los Pericos ponen la canción, pero ellos ponen la producción, la refrescada y la puesta a punto del 2025 de la canción en un ritmo diferente, pero más contagioso y bailable como es la música de ellos. Fue un ida y vuelta constante artístico y humano de aprendizaje del uno al otro. Aparte, son altos músicos y eso hay que decirlo, además de tener grandes canciones y ser grandes intérpretes. Uno aprende, toma cosas y absorbe del otro. Es muy completo lo que se vivió, no sólo es el resultado que uno puede escuchar o ver en el video. Ambas partes nos vamos muy llenos de música y con el corazón contento", agregó.

En el 2000, Los Pericos participaron en la película documental Botín de guerra dirigida por David Blaustein. Y el tema Sin Cadenas, interpretado por miembros de la banda junto a Gustavo Cerati, Ciro Pertusi, Gustavo Cordera y Pedro Aznar, fue incluido en la película como cierre, simbolizando la lucha por la restitución de la identidad y la memoria. La nueva versión de Sin cadenas llega con un ritmo de cumbia clásico, manteniendo el espíritu original de la canción pero con la frescura que caracteriza a La T y La M.

La voz de Juanchi se fusiona de forma fluida con la de Tobías, generando un cruce musical que potencia la identidad de ambos y ofrece una versión renovada. "Somos muy abiertos en cuanto a los géneros musicales. Si bien nosotros hacemos cumbia, todo el tiempo producimos y plasmamos las ideas que se nos ocurren sin ningún límite. No morimos en nuestro molde. Sin ir más lejos, ahora tenemos un reggae que se encuentra en el Top 10 de Spotify que es 'Amor de veraNO', tenemos otro que es 'Amor de vago', que se encuentra en el Top 10 de Latinoamérica... son inyecciones de mucho trabajo y de horas y horas de estudio. Gracias a Dios la música te permite cruzarte con personas como Los Pericos, que te brindan un tema y te dicen 'Tomá, hacé lo que quieras' confiando ciegamente. Para nosotros es una responsabilidad muy linda y un aval muy grande que con su trayectoria nos permitan reversionar su canción. Estamos felices".

Un estreno muy especial

El estreno para prensa de esta nueva versión tuvo lugar en La Casa por la Identidad (ex ESMA). Es que Los Pericos mantuvieron un compromiso constante con la defensa de los derechos humanos en Argentina, especialmente en relación con la restitución de identidad promovida por Abuelas de Plazo de Mayo.

"Es una decisión nuestra histórica la de hacer el lanzamiento desde la Ex ESMA. No nos importan las opiniones divididas, que hoy por hoy están picantes, lo sabemos y lo vivimos porque usamos las redes así que estamos al tanto de lo que sucede. Nos importa un bledo el resultado de esto que es artístico e importante. Es lo que sucedió acá en este lugar. La memoria por sobre todo. Para que la gente sepa lo que sucedió, que no se olvide que existió este lugar y que no tiene que pasar nunca más. Nos sale automáticamente si hemos participado en las marchas y tenemos una historia particular muy fuerte con Gastón. Es genial, además, que hay un público que va a escuchar el tema por primera vez y le va a llegar el mensaje", señaló Baleiron.

"La generación de La T y la M es una de pibes mucho más jóvenes y está bueno que también les refresque la memoria. Dejar de lado la negación de lo que realmente fue, lo que pasó. Les agradezco mucho a los chicos por haberse querido sumar, porque hubiera sido muchísimo más fácil hacer el lanzamiento en otro lado, con los fans, pero no. Optaron por hacerlo por el lado sano, de compromiso con algo que no queremos que vuelva a sucederá. Esto no es un panfleto, no es una bandera con nada, esto es amor y recuerdo de algo que no queremos que suceda", concluyó.

Para finalizar, Gastón Goncalvez, bajista de Los Pericos contó nuevamente su historia familiar vinculada a las desapariciones ordenadas por la dictadura militar y explicó por qué es importante la reversión de Sin Cadenas en 2025. "Tengo a mi papá desaparecido. A mi hermano lo recuperamos recién a los 18 años. La foto que ves ahí atrás es de mi hermano, de chiquito, a upa de un policía que se lo quería apropiar. Sin cadenas fue parte del documental que trata de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que el mundo se divide en dos: o sos buena persona o sos mala persona, o sos empático o no lo sos. Si viene alguien a cuestionar por qué hablamos de esto está del otro lado, del lado malo. Pero este es un espacio al que si venís te damos la bienvenida, no le vamos a cerrar las puertas a nadie. Queremos construir desde el amor, no desde el odio".