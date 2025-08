La sorpresiva decisión de la Sole en La Voz Argentina 2025: "No fue una buena noche"

“Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos. Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos ", concluyó.

Ante esto, Máximo aceptó lo que dijo: “Está perfecto. La experiencia de estar acá fue increíble, lo más lindo que me pudo pasar en la vida. Felicito también a mi compañero”. Mientras que, Segundo indicó: “No puedo creer la cantidad de mensajes que me mandan. El amor y apoyo recibido este último tiempo, incluso de personas que no conozco, es una locura. Gracias”.

El grosero error de Luck Ra en La Voz Argentina 2025 que fue criticado por sus compañeros

Luego de que Luck Ra haya usado el recurso de salvar a dos participantes con la obligación de eliminar dos, intentó volver a hacer uso de esa herramienta en La Voz Argentina y Nico Occhiato se lo negó. Los dos participantes se ilusionaron, pero finalmente uno de ellos quedó eliminado.

Pasó de todo. Pablo Galve y Michael Giménez se presentaron a las batallas y dieron un gran show, el cual fue reconocido por todos los presentes en el estudio. Por ese motivo, el cordobés intentó que sigan ambos participantes, pero no podían porque ya había utilizado esa herramienta.

“Les tengo que ser sinceros. Yo siento que ustedes dos son la representación más grande que yo tengo del team Luck Ra, con los que más identificado me puedo llegar a sentir. Tengo que tomar una decisión y quiero que se queden los dos, hermano. Siguen los dos”, indicó.

Pero Lali automáticamente contestó: “No podés”. A lo que Occhiato sumó: “Perdón, perdón que corte. Me siento muy mal cortando esta situación. Pero no podés salvar a dos participantes dos veces”, y Juliana Gattas sumó: “No, primo, no podés, no sabes jugar”.