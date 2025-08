El grosero error de Luck Ra en La Voz Argentina 2025 que fue criticado por sus compañeros

“Les tengo que ser sinceros. Yo siento que ustedes dos son la representación más grande que yo tengo del team Luck Ra, con los que más identificado me puedo llegar a sentir. Tengo que tomar una decisión y quiero que se queden los dos, hermano. Siguen los dos”, indicó.

Pero Lali automáticamente contestó: “No podés”. A lo que Occhiato sumó: “Perdón, perdón que corte. Me siento muy mal cortando esta situación. Pero no podés salvar a dos participantes dos veces”, y Juliana Gattas sumó: “No, primo, no podés, no sabes jugar”.

Embed - "DEJÁS AFUERA A 4": Luck Ra ROMPIÓ LAS REGLAS y desató un escándalo en vivo - La Voz Argentina 2025

“En las batallas los coach pueden hacer pasar a dos personas, pero sí eligen esa opción, tienen que sí o sí, en otra batalla, eliminar a dos personas. Luck Ra ya utilizó la opción de que dos participantes pasen, salvo que la producción...”, agregó el conductor.

Pero se abrió la posibilidad: “Podemos poner una nueva regla, la regla Luck Ra. Si vos estás convencido de que ellos dos tienen que pasar, en otras dos batallas vas a tener que dejar afuera a cuatro participantes. Pensalo”.

A lo que Luck Ra definió que siga Pablo. De este modo, Michael quedó eliminado y nadie lo salvó. Fue un momento de incomodidad, pero que el artista pudo resolver.