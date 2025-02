La serie de Netflix de solo 8 capítulos que tiene una trama muy fuerte

La historia está basada en un artículo publicado en The Marshall Project en el año 2015 llamado An Unbelievable Story of Rape que trata sobre una serie de violaciones ocurridas en Estados Unidos. Tristemente, los hechos están fundamentados en una historia real, la vida de Marie que cambió por completo en 2008.

Inconcebible Netflix

Netflix: sinopsis de Inconcebible

Inconcebible narra la historia de una adolescente adoptada llamada Marie que se anima a denunciar una violación, pero termina por arrepentirse de lo realizado y decide retirar la demanda. Esto genera las dudas de su círculo más cercano y de la Justicia y es acusada de mentir con un tema tan sensible.

A lo largo de los ocho capítulos que tienen una duración de entre 40 y 50 minutos, los espectadores sentirán la presión social que a la que se afrontó la protagonista y su nueva vida. Además de la intervención de dos inspectoras, Grace Rasmussen y Karen Duvall, quienes comenzaron a allanar el camino hacia la verdad al investigar otros casos similares al de Marie.

Basada en el artículo nombrado anteriormente y cocreado por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon, esta miniserie de Netflix se convirtió en un éxito. El octubre de 2019, un mes después de su lanzamiento, la plataforma de streaming anunció que había sido vista por más de 32 millones de espectadores.

Tráiler de Inconcebible

Embed - Inconcebible | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Inconcebible