Está en Netflix, la protagoniza Tom Holland y es una película increíble

De qué se trata esta atractiva película de Netflix. NETFLIX

Entre la variada propuesta que ofrecen diversas plataformas de streaming, Netflix es una de las que más destaca por su impresionante catálogo, que va desde clásicos del cine hasta películas y series desconocidas. Dentro de esta gran lista se encuentra una producción estrenada en 2022 que es una joya oculta de la N roja.

Se trata de Uncharted: Fuera del mapa, una película basada en la exitosa saga de videojuegos Uncharted, la cual sigue la historia de Nathan Drake, un caza tesoros con una dura historia personal. En eso se basó el director Ruben Fleischer para crear esta película, llena de acción y aventura.

Su reparto es excepcional, con el protagonismo de Tom Holland como principal atractivo para verla. Quien interpretó a Spider-Man en varias ocasiones es, hoy por hoy, uno de los principales referentes de las películas de acción y superhéroes. Asimismo, cuenta con las actuaciones de Mark Walhberg y Antonio Banderas.

pelicula uncharted.jpg

Netflix: sinopsis de Uncharted: Fuera del mapa Nathan Drake es un joven huérfano que desde que se despidió años atrás de su hermano en el orfanato de acogida y jamás ha vuelto a verle. Siempre soñaban a lo grande y con una misión: conseguir el oro perdido de Magallanes. Sin embargo, todas las postales y promesas de volver junto a él quedaron en el olvido.

Un día Nathan recibe la visita de Victor Sullivan, un misterioso hombre con un gran talento para robar como él, quien le trae noticias de su hermano. Desesperado por volver a verle, Nathan se embarcará en una peligrosa y temeraria cruzada por España y otros países del mundo hasta encontrar las pistas suficientes que les lleven hasta el oro perdido de Magallanes, y por ende hasta su hermano. Tráiler de Uncharted: Fuera del mapa Embed - Uncharted: Fuera del Mapa l Tráiler Oficial l Doblado Reparto de Uncharted: Fuera del mapa Tom Holland

Mark Wahlberg

Sophia Ali

Alana Boden

Antonio Banderas

Tati Gabrielle

Pilou Asbæk