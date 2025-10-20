La terminás de ver en un instante y es una espectacular serie que desafía la monogamia

Con Toni Collette como protagonista, esta producción de la plataforma de streaming aborda con realismo las crisis de pareja y las complejidades del deseo en la vida adulta.

Una pareja en crisis y la posibilidad de salvarla a través de la poligamia.

Las relaciones de pareja siempre fueron terreno fértil para las ficciones de Netflix , pero pocas producciones se animan a exponer la intimidad sin filtros . En tiempos donde los vínculos amorosos se redefinen y las reglas tradicionales parecen perder fuerza, el deseo, la rutina y la fidelidad se vuelven temas de conversación incómodos pero inevitables. La idea de abrir una relación ya no suena tan ajena, y las pantallas empezaron a reflejar esa tensión entre lo que se espera y lo que realmente se quiere.

Nadie nos vio partir es la serie del momento de Netflix que tiene a todos emocionados: de qué se trata

Dentro de este contexto surge una producción británica que combina drama emocional, humor sutil y una mirada honesta sobre la vida en pareja . Basada en una obra teatral, la serie expone sin vueltas el desgaste de la pasión con el paso de los años y la búsqueda desesperada de algo que la devuelva a la vida cotidiana.

Ahí aparece Wanderlust , una coproducción entre la BBC, que se mete de lleno en las crisis sexuales y afectivas de una pareja de mediana edad. Ella es Joy Richards, una terapeuta que parece tenerlo todo: una familia estable, una carrera sólida y una vida tranquila. Pero tras un accidente de bicicleta, empieza a notar que su rutina se volvió una trampa silenciosa.

La historia sigue a Joy y su marido Alan, quienes, luego de confesar algunas infidelidades, deciden experimentar con una relación abierta . Lo que comienza como una búsqueda de deseo y conexión termina convirtiéndose en una reflexión sobre el amor, la fidelidad y las emociones humanas más contradictorias.

El relato no juzga ni idealiza. Al contrario, muestra cómo cada elección conlleva consecuencias personales y familiares difíciles de sostener. A través de situaciones cotidianas, silencios incómodos y diálogos muy bien escritos, la serie plantea una pregunta que atraviesa generaciones: ¿es posible amar a una sola persona toda la vida?

Wanderlust 2 Netflix

Además de abordar la sexualidad desde una perspectiva adulta, Wanderlust explora los conflictos de la maternidad, el desgaste del matrimonio y la tensión entre la libertad individual y el compromiso. Con una actuación impecable de Collette, la producción logra momentos de humor y ternura que contrastan con la crudeza de su propuesta.

Las críticas fueron favorables. En FilmAffinity, algunos usuarios destacaron que “el humor funciona porque en él hay dolor” y que la serie es “ligera, pero significativa”, valorando su capacidad de mostrar sin moralizar. En apenas seis episodios, logra abrir un debate profundo sobre las relaciones contemporáneas, dejando al espectador entre la incomodidad y la empatía.

Tráiler de Wanderlust

Embed - Wanderlust | Official Trailer [HD] | Netflix

Reparto de Wanderlust