La revelación de Gran Hermano a Thiago por la cual entró en crisis: su drástica decisión

Escándalo en Gran Hermano: un guardia detuvo a ex participante en medio de la eliminación de Agustín

La detención se había dado por un caso de violencia de género, puntualmente por golpes y amenazas a su hijastra. De esa manera, las fuerzas policiales lo tuvieron detenido por unos días, pero no le habían comunicado nada al participante. De hecho, esa semana Julio cumplió años y él lo saludó en vivo .

“¿Cómo está Thiago, mejor no?”, inicia Julieta en una conversación con Daniela y Marcos. “Está mejor, le agarra bajón por momentos, pero está bajón. Le alivió mucho hablar con Juan (el psicólogo). Le dijeron que mucho no hable acá del tema para que no se expanda”, confesó la oriunda de Moreno.

Y agregó que le confesaron que todo el tema judicial estaba solucionado: “Si no se lo contaron antes fue porque no era nada grave”. Lo que aún no se sabe fue si la decisión de contarle fue por un grito desde afuera o por un tema previamente hablado.

Daniela también contó que tiraron desde afuera capturas de pantalla de los noticieros más reconocidos con la noticia de la detención del padre de Thiago. “Me puso en shock el simple hecho de la dimensión”, concluyó y luego contaron la transmisión.