Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso y ratificó su relación con la derecha de España El mandatario mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el marco de su visita al país europeo para participar de una serie de eventos. Por Agregar C5N en









Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso X (@OPRArgentina)

El mandatario Javier Milei se reunió en España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por lo que ratificó su aceitada relación con el sector de derecha de ese país. El encuentro ocurrió tras el discurso del jefe de Estado en la Nueva Economía Fórum 2026, donde tildó de "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso destacó en la red social X su encuentro con el Presidente y se refirió a la Argentina: "Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza. Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa".

Según consignó la agencia EFE, la presidenta de la Comunidad de Madrid le pidió al mandatario que asista a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en España el 4 y 5 de noviembre. Además, el medio mencionado informó que el jefe de Estado la invitó a viajar nuevamente a la Argentina, luego de la visita de Díaz Ayuso a la Casa Rosada en enero.

Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso. Presidencia de la Nación El encuentro se desarrolló después de que el mandatario brindara un discurso en el que volvió a cargar contra Sánchez y vinculara la llegada de argentinos a España con la situación económica que atravesó el país: "En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina que es el kirchnerismo y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

"Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que los jóvenes se quieran quedar en el país", señaló. Además, instó a los españoles a desplazar a los socialistas del poder y sostuvo que España tiene una responsabilidad histórica por ser “la cuna del liberalismo”.

Javier Milei responsabilizó a la inmigración de la crisis en Europa Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dedicado a la política migratoria europea. Milei cuestionó a quienes defienden la inmigración por razones humanitarias y aseguró que sus consecuencias están afectando la convivencia social y la cultura occidental. “Lejos de integrarse, los inmigrantes están desintegrando la sociedad europea, incendiando monumentos ancestrales y destruyendo la propiedad de los trabajadores de cuyos impuestos viven”, afirmó. El Presidente vinculó esos fenómenos con el desempeño económico del continente y advirtió que “el estancamiento económico, combinado con la irresponsabilidad inmigratoria, trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”. En esa línea, volvió a responsabilizar a la izquierda por el estancamiento económico y defendió su llegada al poder como una respuesta frente a lo que definió como un escenario de opresión y violencia. También destacó que la Argentina fue el primer país del mundo en elegir a un presidente liberal libertario y reivindicó sus “formas”, sus ideas y su compromiso con la libertad.