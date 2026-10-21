21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso y ratificó su relación con la derecha de España

El mandatario mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el marco de su visita al país europeo para participar de una serie de eventos.

Por
Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso

Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso

X (@OPRArgentina)

El mandatario Javier Milei se reunió en España con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por lo que ratificó su aceitada relación con el sector de derecha de ese país. El encuentro ocurrió tras el discurso del jefe de Estado en la Nueva Economía Fórum 2026, donde tildó de "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El Gobierno pretende tratar el proyecto la próxima semana en Diputados.
Te puede interesar:

El Gobierno aceptó incorporar cambios en el proyecto de Soberanía Nacional y lo llevará a Diputados

Díaz Ayuso destacó en la red social X su encuentro con el Presidente y se refirió a la Argentina: "Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza. Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa".

Según consignó la agencia EFE, la presidenta de la Comunidad de Madrid le pidió al mandatario que asista a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en España el 4 y 5 de noviembre. Además, el medio mencionado informó que el jefe de Estado la invitó a viajar nuevamente a la Argentina, luego de la visita de Díaz Ayuso a la Casa Rosada en enero.

Javier Milei e Isabel D&iacute;az Ayuso.

Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso.

El encuentro se desarrolló después de que el mandatario brindara un discurso en el que volvió a cargar contra Sánchez y vinculara la llegada de argentinos a España con la situación económica que atravesó el país: "En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina que es el kirchnerismo y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

"Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que los jóvenes se quieran quedar en el país", señaló. Además, instó a los españoles a desplazar a los socialistas del poder y sostuvo que España tiene una responsabilidad histórica por ser “la cuna del liberalismo”.

Javier Milei responsabilizó a la inmigración de la crisis en Europa

Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dedicado a la política migratoria europea. Milei cuestionó a quienes defienden la inmigración por razones humanitarias y aseguró que sus consecuencias están afectando la convivencia social y la cultura occidental.

“Lejos de integrarse, los inmigrantes están desintegrando la sociedad europea, incendiando monumentos ancestrales y destruyendo la propiedad de los trabajadores de cuyos impuestos viven”, afirmó.

El Presidente vinculó esos fenómenos con el desempeño económico del continente y advirtió que “el estancamiento económico, combinado con la irresponsabilidad inmigratoria, trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”.

En esa línea, volvió a responsabilizar a la izquierda por el estancamiento económico y defendió su llegada al poder como una respuesta frente a lo que definió como un escenario de opresión y violencia. También destacó que la Argentina fue el primer país del mundo en elegir a un presidente liberal libertario y reivindicó sus “formas”, sus ideas y su compromiso con la libertad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei exportó su visión económica a Europa. 

Javier Milei en España: "Estamos haciendo más libres a los argentinos sacándoles de encima al Estado"

Fue durante su paso por Madrid.

Milei estalló contra un periodista que le preguntó por la gente que no llega a fin de mes: "No respeto tu cerebro"

pedro sanchez le contesto a milei con la cancion de lali: temazo argentino

Pedro Sánchez le contestó a Milei con la canción de Lali: "Temazo argentino"

milei considero que la ocupacion britanica en malvinas es un riesgo para la region

Milei consideró que la ocupación británica en Malvinas "es un riesgo para la región"

Milei habla en el Forum de Madrid.

Milei llamó "dictador impresentable" a Pedro Sánchez en Madrid: "Saquen a los socialistas a patadas"

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.

EEUU apuesta fuerte por la reelección de Milei y promete u$s20.000 millones en inversiones en 2027

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 9 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 12 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 34 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 1 hora
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora