La predicción de una vidente sobre el futuro amoroso de Tini y Rodrigo De Paul

La medium Aristida Genes afirmó sobre el panorama actual que no ve "un tercero en discordia" . "Es una pareja que a mí me encanta y hay mucho amor entre ellos. Esto lo están haciendo para poder evitar algo innecesario que le puede incomodar, ya falta poquito y ya se van a enterar", afirmó.

La pitonisa agregó al respecto: "Esto vendría de parte de De Paul y me van a comprender después, no creo que pase mucho tiempo porque lo que quiere evitar Tini son discusiones. Esto los va ayudar a estar más unidos que nunca, van a terminar como Jennifer Lopez y Ben Affleck".

Sobre los motivos de separación, Genes afirmó: "No veo un conflicto entre Tini y los hijos de Rodrigo. Él quiere tener una buena relación con sus hijos y Camila Homs. Es importante para los niños que los padres no tengan una relación conflictiva, que sea algo normal. Tini no tiene ningún inconveniente con eso y ella necesita este espacio".

Luego se refirió a Tini y remarcó que "necesita estar tranquila". Además añadió: "No creo que pase mucho tiempo para que ellos estén bien. No me cabe ninguna duda de que habrá una reconciliación entre Tini y Rodrigo", aseveró en Mitre Live.

"El amor que se tienen no sabés lo que es. Rodrigo ama con locura a Tini, es lo que veo y lo que percibo en este momento. Me aparece que van a tener dos hijos pero no podría decirte el sexo y apenas se reconcilien van al altar”, concluyó la médium.