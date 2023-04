La polémica defensa de Chiche Gelblum a Jey Mammon: "Con consentimiento, no hay delito"

En diálogo con Implacables, agregó: "El episodio, si Lucas tenía catorce, es ‘inevitable’, si tenía dieciséis es diferente. Pero lo que hay es un enorme prejuicio con la homosexualidad. Seguimos estando en una sociedad homofóbica".

La defensa al músico también fue personal: "Jey es un tipo muy talentoso, muy inteligente, ha demostrado que es buen entrevistador y buen músico... Si el chico tenía catorce, debería estar preso, pero si tenía dieciséis años, no. Con consentimiento no hay delito. Creo que cometió un error al irse, creo que hay que dar la cara y pelearla desde donde estaba".

Andrea Rincón defendió a Jey Mammon y se armó la polémica: "No me importa si me condenan"

Andrea Rincón se metió en la polémica entre Jey Mammon y Lucas Benvenuto generada a partir de la acusación del joven contra el ex conductor de La Peña de Morfi. "No me importa si me condenan, se equivocó", expresó la modelo y generó revuelo.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Rincón aseguró que no sólo cree en la versión del exconductor sobre los hechos, sino que además estará de su lado "hasta el último momento".

"Primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una personal imparcial en el tema, yo soy parcial, soy amiga de Jey y la verdad es que es difícil", expresó la modelo cuando fue consultada sobre el caso.