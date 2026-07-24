Luto en la radio argentina: murió una figura a los 54 años Su partida deja un vacío en la radiofonía tucumana. Su trayectoria frente al micrófono deja una referencia en la forma de hacer radio que supo perdurar a lo largo del tiempo. Agregar C5N en









Construyó una extensa trayectoria en la comunicación de Tucumán.

La radiofonía argentina se encuentra pasando un duro momento al conocerse el fallecimiento de Nieves Espeche Bellomio, reconocida locutora tucumana que murió a los 54 años. La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, amigos y oyentes, que multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales apenas trascendió la triste novedad.

Nieves Espeche Bellomio construyó una extensa trayectoria en la comunicación de Tucumán, donde se ganó un lugar destacado gracias a su profesionalismo y a la calidez con la que se manejó siempre frente al micrófono. Quienes compartieron micrófono o redacción con ella coincidieron en destacar su vocación y el compromiso con el que asumía cada programa, mientras que sus oyentes la recuerdan por su estilo espontáneo y su capacidad para construir vínculos genuinos a lo largo de las décadas.

Redes sociales Quién era Nieves Espeche Nieves Espeche Bellomio tuvo uno de sus momentos más recordados en los años 90, cuando formó parte de Noche de Brujas en Rock&Pop. También pasó por la mítica Hit FM, donde su estilo cercano y espontáneo la conectó con el público rápidamente. Con el correr de los años continuó sumando pasos en distintas emisoras hasta consolidarse en Feel, la radio donde seguía al aire hasta el momento de su muerte.

Su capacidad para adaptarse a los cambios que fue sufriendo el medio fue algo que la destacó, transitando con naturalidad desde los formatos clásicos de los 90 hasta las nuevas dinámicas de la actualidad. Es así que fue uno de los rasgos que sus colegas más destacaron al momento de despedirla. En la comunicación tucumana, su nombre quedó asociado a un estilo que priorizó siempre la cercanía con el oyente por encima de cualquier otra consideración profesional.