Cambio en las cuentas sueldo: el Banco Central habilitó el pago de salarios en dólares La medida reglamenta uno de los aspectos pendientes de la reforma laboral. Hasta ahora, la regulación bancaria solo permitía las acreditaciones en pesos. Por Agregar C5N en









Por el momento no existe una perspectiva de adopción masiva del pago de salarios en dólares.

El Banco Central (BCRA) habilitó este viernes el pago de salarios en dólares a través de un cambio en la normativa de las cuentas sueldo, reglamentando uno de los aspectos pendientes de la reforma laboral, que había sido aprobada por el Congreso en febrero.

El BCRA emitió esta mañana la comunicación "A" 8460, en la que dispuso "Incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la 'Cuenta sueldo'".

De esta manera, las empresas y trabajadores podrán, respectivamente, pagar y cobrar los salarios en dólares. Hasta ahora, la regulación bancaria solo permitía las acreditaciones en pesos en las cuentas sueldo.

La actualización de la normativa sobre cuentas sueldo la adecua a la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, cuyo artículo 34 sustituye el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y establece que el salario "debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera".

A partir de esta modificación, las cuentas sueldo pueden estar denominadas en pesos o en dólares estadounidenses. Para ello, según lo dispuesto por la normativa, deberá haber un acuerdo entre empleado y empleador.