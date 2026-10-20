Se filtró el polémico acuerdo que tenían Emanuel Ortega y Julieta Prandi y detonó la relación Una panelista aportó su versión sobre las reglas que regían el vínculo. Ninguno de los involucrados la confirmó. Agregar C5N en









La periodista Fernanda Iglesias rompió el silencio y se metió de lleno en el tema. Redes sociales

Se conocieron detalles del pacto que habría sostenido Emanuel Ortega y Julieta Prandi y que, según una versión, terminó rompiéndose. La separación hizo estallar múltiples polémicas, y a 27 días del casamiento salieron a la luz pormenores de lo que llevó a una ruptura sin vuelta atrás.

Una primera pista se hizo visible en el primer anuncio de Prandi, hecho hace apenas unas semanas. En ese mensaje habló de "acuerdos" propios de cada pareja y aclaró que algunos no son negociables. Esa frase fue una de las que más llamó la atención, aunque durante días nadie profundizó en su significado.

La periodista Fernanda Iglesias rompió el silencio y se metió de lleno en el tema. "Ellos habían hecho un acuerdo un poco tóxico", sostuvo. Según su versión, Ortega lo aceptó porque estaba enamorado y quería seguir con ella, y como dicen todos, "él la ama mucho a Julieta".

Iglesias apuntó además a quién habría roto el pacto. Explicó que, para continuar con la modelo, el cantante habría aceptado que no fueran más mujeres a grabar a su estudio. Aclaró que los dos hicieron el acuerdo y que es él quien lo termina incumpliendo. Se trata de una versión que ninguno de los protagonistas confirmó.

Redes sociales Qué dijo Emanuel Ortega sobre una posible vuelta con Julieta Prandi A una semana del anuncio de Julieta Prandi en Instagram, el cantante habló con el notero de SQP y fue consultado por una posible reconciliación. Se mostró aturdido por la sorpresiva separación y por el impacto mediático. "No sé, fue todo muy raro", respondió.

Admitió que le cuesta ordenar sus ideas incluso en soledad. "Tengo muy poca claridad para mí en mis momentos de silencio, mucho menos puedo tener claridad ahora con una cámara y un micrófono prendido. No sabría qué contestarte a eso. Estoy aturdido", expresó. Redes sociales Visiblemente angustiado, contó cómo atraviesa estos días. "Estoy tratando de concentrarme en mi trabajo, en distraerme con eso, que es lo único que a veces nos salva cuando pasa algo fuerte en la vida", afirmó. Y cerró con una reflexión sobre lo que viene. "El tiempo acomodará todo".