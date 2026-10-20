Inesperado: se separó una de las parejas más famosas y queridas de las redes Los creadores de contenido pusieron fin a su romance y la noticia provocó una fuerte conmoción entre sus seguidores. Agregar C5N en









La reconocida pareja decidió cortar su relación.

Una de las parejas más populares del entorno digital puso fin a su relación amorosa tras años de compartir su día a día frente a millones de seguidores. Lío Ferro y Amira Chediak concluyeron su romance, provocando un fuerte impacto en las redes sociales. La encargada de oficializar la noticia fue la propia creadora de contenido, quien decidió romper el silencio mediante sus canales oficiales para poner fin a los crecientes rumores sobre la ruptura sentimental.

La confirmación llegó a través de una serie de publicaciones en Instagram que rápidamente fueron replicadas por la cuenta de espectáculos Gossipeame. En esa interacción con su audiencia, la joven enfrentó de manera directa los interrogantes de sus fanáticos cuando le preguntaron si se habían separado del reconocido influencer. Lejos de eludir la consulta o dejar margen a especulaciones, la creadora digital respondió de forma tajante con un “Sí”, certificando el distanciamiento definitivo.

Poco después de esa primera respuesta, Chediak compartió una reflexión más extensa en la que agradeció el respaldo afectivo que recibieron a lo largo de su historia de amor. “Gracias por habernos acompañado y por todo el amor que nos dieron durante este camino. Hoy nos toca tomar caminos separados, pero siempre voy a agradecer lo que vivimos y la familia que formamos”, expresó la influencer, rememorando las etapas compartidas en la construcción del vínculo familiar.

Para finalizar su descargo público, la expareja del streamer apeló a la empatía del público y solicitó resguardar la privacidad de su entorno más cercano durante este proceso de transición. “Les pido de corazón respeto y cariño en este momento, especialmente por nuestros hijos”, escribió junto a un emoji de corazón rojo, priorizando la contención y la serenidad de sus pequeños hijos.

Cómo inició la historia de amor entre Lío Ferro y Amira Chediak La intensa relación sentimental entre Lionel Ferro y Amira Chediak nació a partir de un imprevisto intercambio de mensajes en las redes que con el paso del tiempo terminó consolidando su vínculo. Pese a atravesar momentos de tensión y distanciamientos a lo largo de los años, los reconocidos influencers supieron preservar su unión afectiva y construir una vida en común junto a sus dos hijos, Roma y Donato.

El puntapié inicial del romance se produjo gracias a la intervención de una conocida compartida, quien actuó como nexo para presentarlos. Tras ese primer contacto, las interacciones comenzaron mediante el chat de Instagram, donde iniciaron un constante coqueteo que derivó rápidamente en su primera cita. Durante esa velada compartieron una cena íntima en la que descubrieron de inmediato una química muy especial. Al recordar los primeros pasos del noviazgo, el propio creador de contenidos destacó el profundo impacto que causó la joven en su vida personal. “Antes de conocerla, yo tenía otra perspectiva del amor y cuando nos conocimos, no nos separamos nunca más”, recordó recientemente Lionel Ferro al hablar sobre los comienzos de la relación. En la misma línea, Chediak rememoró en su momento aquella velada inicial como un intercambio fluido entre dos personas que se conocían de toda la vida.