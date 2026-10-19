Imperdonable: polémica por el último posteo de Mariana Muzlera que ocultó a Tini Stoessel

Un inesperado gesto en el Día de la Madre desató una fuerte controversia y reavivó las versiones del conflicto familiar.

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Mariana Muzlera , madre de Tini Stoessel , quedó en el centro de una fuerte polémica este lunes luego de sus publicaciones por el Día de la Madre. La mujer compartió fotografías familiares junto a su hijo Francisco Stoessel , pero no incluyó ninguna imagen ni dedicatoria para la cantante.

Tras el escándalo por la cancelación del show de Tini Stoessel en Miami, Yanina Latorre reveló detalles de la polémica

El episodio ocurrió durante la celebración del domingo, cuando Muzlera utilizó sus historias de Instagram para homenajear a su propia madre y mostrar distintos momentos familiares. Sin embargo, la ausencia de Tini Stoessel despertó críticas entre los seguidores de la artista.

La publicación más comentada mostró a Mariana Muzlera junto a Francisco y su mascota, acompañada por la canción Una emoción para siempre, de Eros Ramazzotti . La elección musical y la falta de referencias a su hija alimentaron las especulaciones sobre el supuesto distanciamiento familiar.

La controversia se produce en medio de las versiones sobre una disputa económica entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel , relacionada con la administración y división del patrimonio de la cantante. Aunque trascendieron detalles sobre las negociaciones, el verdadero estado del vínculo familiar continúa sin confirmación pública.

Mientras tanto, Tini Stoessel tampoco publicó un saludo dedicado a su madre en los posteos mencionados. La estrella de la música argentina concentró sus redes sociales en sus presentaciones y en el anuncio del disco en vivo de su gira Futttura, sin pronunciarse sobre las imágenes compartidas por Mariana.

Las historias que posteó Mariana Muzlera en Instagram. Instagram @mluciamuz

La ausencia de Tini Stoessel en las publicaciones de Mariana Muzlera

La secuencia de publicaciones comenzó con una fotografía de la madre de Mariana Muzlera, a quien saludó por el Día de la Madre. Posteriormente, compartió una imagen de Francisco Stoessel caminando de la mano de su abuela, sin mostrar a Tini en ninguno de esos recuerdos familiares.

Una de las historias que más repercusión provocó estuvo dedicada directamente a Francisco, quien aparecía entrenando. “Te amo hijo”, escribió Mariana Muzlera, una declaración de cariño que generó cuestionamientos entre los fanáticos de Tini Stoessel por la ausencia de un mensaje equivalente para la artista.

En otra publicación, Muzlera apareció junto a Francisco Stoessel y una de sus mascotas, musicalizando la imagen con Una emoción para siempre, de Eros Ramazzotti. La canción incluye una referencia a los amores que dejan recuerdos imborrables, un detalle que sumó nuevas interpretaciones sobre el mensaje familiar.

Las reacciones tampoco tardaron en aparecer. “No importa lo que hagas, las madres siempre eligen a su hijo varón”, expresó una seguidora en redes sociales. El comentario reflejó parte de las críticas que recibió Mariana por sus demostraciones públicas de afecto hacia Francisco.