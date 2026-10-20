No fue infidelidad: revelaron por qué Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega Sebastián, el mejor amigo de la actriz y quien estuvo con ella en Brasil, contó en detalle los motivos por los que se dio la ruptura. "Eran muy territoriales", reveló. Agregar C5N en









Inesperada revelación sobre Julieta Prandi.

El hombre de confianza de Julieta Prandi habló por primera vez sobre la situación de ella tras su separación de Emanuel Ortega y sacó el foco de la infidelidad para hablar sobre otro tema poco instalado: la familia. “Eran muy territoriales”, aseguró.

Sebastián arribó a Ezeiza luego de haber pasado unas mini vacaciones con su mejor amiga en Brasil y fue interceptado por las cámaras de Puro Show y ahí reveló que puede no haber existido una infidelidad, pero explicó: “Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca a tu pareja”.

“Uno no corta un matrimonio por los celos. No encontró plan. Ya no encontró plan en ciertas cuestiones que le hacían ruido. Ante la duda, uno tiene que tomar una decisión”, expresó en eltrece.

“Como la de cualquiera. Prosperaba la armonía, compartían almuerzos, eventos y siempre con respeto. Después los celos y lo territorial, eso pasa en todas las familias”, disparó. ¿Qué pasó a nivel familiar?

Una falta de respeto: el enojo de Palito Ortega por un gesto de Julieta Prandi que generó furia en Evangelina Salazar El polémico quiebre amoroso entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo tras trascender una fuerte tensión ocurrida en la intimidad de la familia. En medio de los rumores sobre los motivos de la ruptura, se conoció un episodio que enfrentó a la conductora con la modelo Luciana Salazar, prima del cantante, provocando la inmediata reacción de la icónica pareja compuesta por Evangelina Salazar y Palito Ortega.