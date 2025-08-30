IR A
La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Un nuevo lanzamiento estadounidense de 2018 llegó a la popular plataforma de streaming.

La Monja 1

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo estreno estadounidense de 2018, se trata de La Monja, la terrorífica película que ahora está siendo tendencia en este sitio web. Es una superproducción de terror, de experiencias sobrenaturales, posesiones y exorcismos. A continuación te contamos más detalles de su trama para que no te la pierdas este fin de semana de agosto 2025.

Sinopsis de La Monja, la terrorífica película que ahora está en Netflix

Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumanía, un sacerdote experto en posesiones demoniacas y una novicia a punto de tomar sus votos, son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden.

Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados.... Spin-off de la película de terror de 2016 'The Conjuring 2'. Producida por Atomic Monster, productora del director especializado en el género de terror, James Wan.

la monja

Tráiler de La Monja

Embed - LA MONJA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de La Monja

  • Taissa Farmiga como Hermana Irene
  • Bonnie Aarons como Valak
  • Jonas Bloquet como Frenchie
  • Demián Bichir como Padre Burke
  • Vera Farmiga como Lorraine Warren
  • Ingrid Bisu como Sister Oana
  • Charlotte Hope como Hermana Victoria
  • Gabriela Irina Dinca como Demonic Nun
película-la-monja-

