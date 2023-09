La microbikini tornasolada con la que Selena Gómez muestra la nueva tendencia para el verano 2024

La cantante es una de las artistas que más actividades tiene por fuera de la música. Además de incursionar en el mundo del maquillaje, también mantiene su actividad ligada a la moda, posicionándose como una referencia a la hora de imponer looks con su estilo. En esta ocasión eligió una microbikini que consistió de un modelo diminuto de dos piezas con tiras a la altura de las costillas. La parte inferior contó con otras tiras mientras que en la parte superior eligió un molde triangular. La artista eligió también un estampado tornasol, lo que resaltó su bronceado.

Los trajes de baño tornasolados suelen ser considerados como una interesante elección de moda y estilo por el reflejo de la luz que adquiere la prenda, lo que le da un aspecto brillante. Por su diseño diminuto permite un bronceado más uniforme y aporta frescura al look.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram este look y sus fans dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look y su actualidad. La artista se encuentra pasando un gran momento tanto musical como actoral, con el estreno de la nueva temporada de “Only murders in the Building”. en donde es una de las protagonistas.

Kylie Jenner apostó por una microbikini verde que promete ser uno de los modelos del verano

Kylie Jenner se mostró vistiendo una microbikini dorada y sorprendió a sus seguidores. La modelo se sumó a esta moda que tiene a otras influencers de su familia también con fotos con este tipo y color de prenda. Usualmente, comparte en su cuenta de Instagram el día a día de su vida como buena parte de las celebridades. Gracias a las repercusiones que genera en sus redes sociales, marcó tendencia con este look y se posiciona como uno de los que serán muy elegidos en la próxima temporada.

Alrededor de sus 400 millones de seguidores se sorprendieron al verla posando con un traje de baño dorado con tonalidades en verde olivo al borde de la pileta de su casa y sentada en una reposera. Además hizo visible su bronceado al borde de la pileta. El conjunto de dos piezas contó con un corpiño del que se desprendieron algunas tiras alrededor del cuerpo y una bombacha ultracavada de tiro alto.

Como parte del reality show que se enfocó en su familia, Kylie Jenner se suele desenvolver bien frente a las cámaras y así se notó en esta producción de fotos. La menor de la dinastía Kardashian sumó millones de “me gusta” y más de 15 mil comentarios por parte de sus fans que elogiaron su look y el lugar donde se sacó esta foto.