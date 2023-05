La microbikini blanca que lució Sol Pérez en la playa y que es tendencia del verano

Los dos dejaron hasta el momento varias postales de su paso por Miami y Punta Cana, entre otras playas. El posteo, como era de esperarse y fiel a sus estadísticas en esta red social, ya acumuló miles de “me gusta” y cientos de comentarios de parte de sus más de 6 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Catherine Fulop lució una microbikini celeste desde el mar que es furor para el verano

Catherine Fulop lució una microbikini celeste desde Punta Cana, en donde se encuentra de vacaciones, y sorprendió a sus seguidores de Instagram. "Playa y relax", escribió la actriz, quien publicó una serie de fotos vistiendo un traje de baño celeste que marcó tendencia.

La conductora vistió una microbikini celeste con un corpiño sujetado con tiras y una bombacha que tenía también tiras ajustables en los costados de la cadera. También se la pudo ver en diferentes poses en las fotos que subió a su red social, en algunas se la vio con el pelo mojado, en otras con las piernas dentro del agua y en las restantes apoyada en una palmera sobre la arena.

Catherine Fulop Instagram

La actriz venezolana cumplió hace unos días 58 años y le dedicó a su familia un posteo en Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores: "A todos gracias por tanto amor, a mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanas, cuñaitos, mis amigas bellas contenedoras, sobrinos, amigos hermanos de la vida. Estoy feliz de la mujer que hoy en día soy y en parte es gracias a ustedes, me hacen mejor persona cada día; sin todas las caídas, tropiezos que he tenido y en la que cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme, no hubiese aprendido nada de esta vida".