La mamá de Tomás Holder habló de las críticas por los polémicos videos: "Tienen la mente enferma"

Tras colocar los videos en cuestión antes de la entrevista, le consultaron su opinión sobre lo que se dijo y afirmó: " Me parece muy fuerte decirle 'hot' a los videos, es irrespetuoso . En realidad, para la gente más grande sobre todo, son videos copiados de doblaje de voz. Los pibes entre 12 y 18 años lo entienden. Lo que uno dice del otro habla más de uno que del otro ".

Sin pelos en la lengua, la madre de Holder remarcó nuevamente: "Me parece una pelotudes lo de los videos. Me parece una boludes cuando alguien dice incesto, es de una mente enferma". De esta manera, no solo se defendió de las cosas que se dijeron, sino que atacó a quienes inventaron cosas falsas sobre ellos.

Por último, Gisela Gordillo reveló: "El personaje de la tele de Tomás era un pelotudo. Él no es así. Antes de entrar a la casa le dije que su personalidad era re linda y el personaje era un asco. Cuando veía los comentarios decía 'que pibe pelotudo, se va a ganar el odio'. A mí el programa me importa tres pelotas, la vida de Tomás sigue". Con esto, demostró tener un discurso similar al de su hijo sobre la temprana eliminación.