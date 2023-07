La mamá de L-gante reveló qué hizo Wanda Nara cuando el músico fue detenido

“Wanda me mandó un mensajito en el primer tiempo. Me dijo ‘fuerzas, Clau’, y otras cositas así dándome aliento en todo este momento. Fue buena onda”, relató.

Este testimonio despejó los rumores que aseguraban que había un distanciamiento de Wanda y L-gante, quienes en el último año se mostraron muy cercanos pero, cuando el músico quedó detenido, hubo silencio por parte de la empresaria.

Embed

Luego, Pampito le consultó a Claudia Valenzuela si su hijo estaba al tanto de las novedades sobre el estado de salud de la esposa de Mauro Icardi. “La última vez que estuve con él, el martes pasado, no le quise decir nada. No le mencioné el tema. A ella tampoco le escribí porque no sé si va a estar o no en las redes. El respeto ante todo”, detalló

“A lo mejor Elián ya se enteró de lo de Wanda. Después, como es un tema que salió en todos lados, se va a enterar. Es como ella dijo, cuando realmente tenés una amistad, no es para andar diciéndole ‘sí, yo le mande un saludo’”, concluyó la mujer que hace días debutó como actriz en una obra de teatro infantil.